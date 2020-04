Enseignement supérieur : Les cours pourraient reprendre dans quelques semaines

Le ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche scientifique sollicite la contribution des recteurs et des enseignants-chercheurs, en vue de mettre en place une stratégie pour la reprise des cours durant la période post-pandémique.

Les propositions qui doivent être remises avant la fin du mois de mai contribueront à élaborer un plan afin de sauver l’année universitaire, indique le ministère dans une note adressé aux responsables des universités et dans laquelle il est expliqué que d’après les analyses des experts, les derniers bilans du Covid-19 donnent une lueur d’espoir d’une probable reprise des cours dans les prochaines semaines. En lançant un appel à tous les responsables et représentants des universités, le ministère a insisté sur la nécessité de proposer des solutions pour sortir de la crise sanitaire en tenant compte du tissu économique fragile du pays.

Rappelant les conséquences sociétales et économiques engendrées par la crise sanitaire, il est mentionné que toutes les universités sont appelées à se mobiliser afin de procéder à une auto-évaluation complète de la nouvelle situation et à réfléchir à une stratégie post-épidémique ainsi qu’à proposer des solutions pour achever l’année universitaire en cours dans les meilleures conditions.

Le même document fait état de la demande exprimée par le ministère pour fournir un rapport détaillé sur l’état actuel de l’avancement du programme pédagogique en faisant référence aux réponses des étudiants concernant l’enseignement en ligne mis en place au début du mois d’avril dans le but de remédier au retard provoqué par l’arrêt des cours. Toujours dans le contexte relatif à la préparation d’une stratégie, la tutelle rappelle que l’année touche à sa fin et que l’examen du baccalauréat aura lieu. Cependant, en tant que ministère chargé de recevoir les futurs bacheliers, la correspondance considère qu’il est essentiel d’établir des propositions relatives aux procédures d’accueil des futurs étudiants. D’autre part, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise à améliorer la pédagogie tout en facilitant aux étudiants les capacités d’assimilation des cours. Dans le même document, les responsables ont proposé de redistribuer les cours d’enseignement en adoptant plus sérieusement les cours en ligne comme complément. La circulaire du ministère a également souligné que la pandémie du coronavirus a provoqué des perturbations et des changements dans la vie quotidienne de la population ce qui nécessite de réfléchir à cette nouvelle situation, notamment dans ses aspects socioéconomiques et de former des groupes de travail multidisciplinaires avec la participation de professeurs de différentes spécialités. Il a appelé les enseignants à faire une évaluation des conséquences résultant du changement global et rapide des relations humaines imposé par cette crise sanitaire et à mesurer le déficit des relations en s'appuyant sur le patrimoine culturel et religieux ainsi que sur la base des résultats de la réflexion des enseignants.

En ce qui concerne l'aspect économique, le ministère appelle les directeurs d'établissements universitaires à orienter les thèmes des projets de fin d'étude et des thèses vers les questions qui contribuent à créer de la richesse et de l’emploi. Il est souligné également que l'université est appelée à fournir une formation adéquate en harmonie avec les préoccupations scientifiques, technologiques et sociales du pays, tout en appelant les présidents de conférences régionales à proposer des projets de perception pour sortir des crises multidimensionnelles résultant de la pandémie, en tenant compte de la situation économique difficile suite à la baisse des revenus des hydrocarbures.

L'université doit également, ajoute la circulaire, jouer son rôle en tant que force de proposition qui assiste les autorités dans la prise des décisions.

En conclusion, la correspondance a souligné que les premiers rapports des propositions relevant des éléments cités plus haut devraient être remis dans un délai de 15 jours, ajoutant que les rapports finaux devraient être envoyés avant la fin du mois de mai.

Salima Ettouahria