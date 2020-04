Sétif : La Police intensifie ses actions

Au niveau du chef-lieu de wilaya et de l’ensemble des sûretés de daïra, où ce corps de sécurité est territorialement compétent, la présence constante des forces de police et la mobilisation de l’ensemble des moyens humains et matériels attestent de l’intensification de cette présence sécuritaire qui s’appuie essentiellement sur les deux maillons forts de la sensibilisation et de la dissuasion en cette période.

Des objectifs d’autant plus forts qu’ils interviennent également en ce mois de Ramadhan et qui appelle à la contribution de tout un chacun dans une démarche de prudence et de vigilance et de mise en œuvre des gestes barrières, et que les forces mobiles et pédestres de police s’attèlent à préserver à chaque fois que la nécessite l’impose et que la santé des gens peut en pâtir. De cette action symboliquement forte qui honore cette institution toujours plus proche du citoyen, un policier intervient de nuit pour ramener les médicaments nécessaire à un malade. D'autres rappellent les mesures de prévention à des citoyens se rendant dans des commerces. La mobilisation des forces de police est intensifiée par les éléments de la sécurité routière et tous ceux qui veillent à la tranquillité du citoyen et la préservation de ses biens, de jour comme de nuit.

F. Zoghbi