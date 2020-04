Béjaïa : La protection civile face à la pandémie

Selon le communiqué du service de la prévention, plusieurs initiatives ont été prises pour affronter la propagation du virus, avec l’acquisition des différents moyens de protection repartis à travers les différentes unités. Tous les officiers ayant des diplômes en chimie et biochimie ont été envoyés dans les unités opérationnelles pour initier le personnel au danger du COVID-19 et la manière d’intervenir avec les techniques et les mesures barrières pour éviter d’être contaminé soi-même et de ne pas contaminer les citoyens lors des diverses interventions. Ainsi, le dispositif d’intervention a été recadré suivant un protocole spécial à respecter et qui se résume par une opération usuelle à savoir une protection partielle et une seconde opération suspecte Covid- 19 qui nécessite une protection totale. À chaque appel téléphonique aux centres de coordination opérationnelle lié à un transport de malade, plusieurs questions sont posées aux appelants, si des doutes persistent, l’appel est redirigé vers un des médecins opérationnels qui jugeront par la suite du protocole d’intervention à suivre. Certes, des mesures de protection sont de mise pour les personnels et pour les victimes pour éviter toute contamination. Aussi, à chaque rentrée aux unités, la désinfection de l’unité est effectuée pour les moyens roulants ou les personnels. À chaque intervention des ambulances liée à un transport d’un cas suspect, le véhicule est soumis pendant plus de 40 minutes à une désinfection totale par le biais d’un appareil automatique pour éviter toute contamination. Plus de 140 opérations de désinfection ont été effectuées à travers toutes les communes en direction des établissements recevant du public et une seconde étape concerne 170 opérations de sensibilisation par le biais de véhicules dotés de porte-voix ou haut-parleur sillonnant les ruelles des villes ou villages pour demander aux citoyens de respecter le confinement et les mesures de protection. Par ailleurs, les services de la Protection civile de la wilaya ont dû intervenir depuis le 1er mars dernier au 23 avril suite à 170 accidents de la circulation qui ont fait 205 blessés et 7 décès.

M. Laouer