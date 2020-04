Chine : Les hôpitaux temporaires ont joué un rôle important

La construction à grande échelle des hôpitaux temporaires a joué un rôle irremplaçable dans la lutte contre le Covid-19 à Wuhan, ville chinoise la plus touchée par le coronavirus, a déclaré hier un responsable sanitaire.

Un quart des patients du coronavirus à Wuhan a été traité dans les hôpitaux temporaires, a-t-il indiqué, saluant les forces de ces hôpitaux.

«Réaction rapide, grande capacité, coût bas et une concentration élevée», indiqué Ma Xiaowei, chef de la Commission nationale de la santé cité par l'agence de presse (Chine Nouvelle).

Wuhan faisait face à une augmentation rapide du nombre de cas de Covid-19 et manquait de ressources médicales. L'augmentation des lits était la tâche la plus urgente au moment de l'arrivée à Wuhan, le 27 janvier, d'un groupe dirigeant central sur la supervision des efforts contre le nouveau coronavirus dans le Hubei, a-t-il rappelé. Une stratégie sur quatre fronts a été prise par les autorités pour combler la pénurie de lits afin que tous les patients du COVID-19 soient tous admis à Wuhan, a poursuivi M. Ma. Les quatre fronts sont la transformation d'installations publiques pour construire un total de 16 hôpitaux temporaires, la construction de deux nouveaux hôpitaux, Huoshenshan et Leishenshan, la rénovation des hôpitaux existants, la transformation de plus de 530 hôtels, centres de formation et sanatoriums en sites de quarantaine.

Le nombre de cas graves de Covid-19 au Hubei a baissé à zéro le 24 avril, et le nombre de cas hospitalisés à Wuhan est tombé à zéro le 26 avril, marquant une réalisation importante contre le virus dans le Hubei et à Wuhan, principal champs de bataille dans la guerre contre le coronavirus en Chine, a ajouté le responsable.