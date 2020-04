Auto-écoles : Les gérants veulent reprendre l’activité

Le président de l’Organisation nationale des auto-écoles (ONAE), Brahim Yakoubi, a indiqué que ses représentants se sont entretenus avec les responsables du ministère des Transports «dans l'objectif de trouver des solutions à la situation catastrophique que traversent les auto-écoles à cause du blocage de leur activité suite aux mesures de confinement prises par les autorités publiques en vue d'endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus».

M. Yakoubi déclare que l'ONAE a accueilli avec satisfaction la décision des pouvoirs publics relative à l'allègement des dispositions et mesures de confinement et la reprise de certains secteurs d'activité. Cependant, il estime qu'il est «aberrant que les gérants des auto-écoles qui se débattent dans des problèmes graves ne soient pas autorisés à reprendre leur activité».

Le président de l'ONAE d’enchaîner : «Notre secteur n'a bénéficié d'aucun avantage de la part de l'Etat dans le cadre des dispositions prises en vue de booster l'activité de certains secteurs économiques à l'arrêt depuis presque trois mois.»

Avec plus de 7.000 auto-écoles au niveau du territoire national, M. Yakoubi indique que le secteur «est chancelant à travers ses activités bloquées depuis l'entrée en vigueur des mesures de confinement en mars dernier», ajoutant que ce secteur «s'est trouvé paralysé suite à la crise sanitaire que traverse notre pays». Et d'affirmer que «les auto-écoles sont dans l'incapacité de faire face au règlement des charges et impôts eu égard à la régression de l'activité et la situation financière critique des gérants des auto-écoles». C'est dans cette optique que l'ONAE demande aux autorités «d'examiner et d'envisager la possibilité d'annuler les charges ou de fixer un calendrier à long terme pour que les gérants puissent honorer les engagements actuels».

M. Yakoubi indique qu'en tant que fonction libérale, les gérants des auto-écoles «n'ouvrent pas droit aux allocations familiales et les cartes de soins demeurent bloquées après plusieurs années de cotisations». Il juge «désastreuse» la conjoncture actuelle dans laquelle se retrouvent les auto-écoles et estime qu'elle mérite de toute urgence l'intervention des autorités concernées en vue de prendre les mesures nécessaires devant assurer la pérennité et un train de vie normal.

Le président de l'ONAE évoque, par ailleurs, «le plafonnement des frais de présentation au permis de conduire et estime qu’il est loin de la réalité», préconisant ainsi qu’ils soient fixés en fonction de chaque localité. M. Yakoubi a tenu à préciser que l'ONAE «soutient qu’une concertation s’impose entre la tutelle et les représentants des auto-écoles afin de trancher les questions qui se posent actuellement» et ce, en vue de réanimer ce secteur d'activité qui participe au développement économique.

Tahar Kaidi