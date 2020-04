Coronavirus, L’OMS avertit : «La lutte contre le nouveau coronavirus n’est pas terminée»

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a prévenu, lors d'un point de presse lundi, que la pandémie de COVID-19 est loin d'être terminée, notant que les cas et les décès sont sous-déclarés dans de nombreux pays en raison de la faible capacité de dépistage.

Alors que le nombre de pays confinés tend à diminuer avec la baisse du nombre de nouveaux cas de COVID-19, l'OMS est particulièrement préoccupée par les tendances à la hausse du COVID-19 en Afrique, en Europe de l'Est, en Amérique latine et dans certains pays asiatiques.

«Nous continuons d'exhorter les pays à trouver, isoler, tester et traiter tous les cas et à retracer chaque contact», a déclaré le Dr Tedros.

L'OMS continuera à soutenir les pays en difficulté à l'aide d'une assistance technique régionale et nationale, ainsi que par l'intermédiaire de vols de solidarité.

«Plus de 40 pays d'Afrique ont été livrés en fournitures, et d'autres sont prévus», a-t-il rappelé.

Dans le courant de cette semaine, l'OMS lancera un deuxième plan stratégique de préparation et de réponse, après avoir expédié des millions d'équipements de protection à 105 pays et des fournitures de laboratoire à plus de 127 pays.

Le Dr Tedros en a profité pour remercier la Chine, le Portugal et le Viet Nam pour leurs «récentes contributions à ces efforts».