Ali Mahmoudi, directeur général des forêts : «Quelque 2.200 agents réquisitionnés»

C’est ce qu’a révélé à El Moudjahid le directeur général des forêts qui assure que la DGF est au front depuis le début de l’épidémie. «Nos agents sont mobilisés dans le cadre des opérations de désinfection en intervenant pratiquement partout, notamment les zones reculées, là où nous avons l’habitude de travailler et où personne ne pouvait aller», a indiqué Ali Mahmoudi. Il a rappelé à cette occasion les actions entreprises par les agents forestiers qui ont ciblé, entre autres, les structures sanitaires, les sièges de la gendarmerie nationale, les mosquées et même les véhicules de transport et fait part, à propos des moyens mobilisés dans le cadre de ces missions, de l’utilisation d’équipements destinés spécifiquement à la lutte contre les feux de forêt, comme cela a été le cas dans la wilaya d’El Oued. «Pour ces campagnes de désinfection, nous avons utilisé des véhicules de première intervention. Dans les wilayas des Hauts plateaux et du Sud, nous avons recouru aux équipements destinés à la lutte antiacridienne, tandis qu’aux endroits où nos véhicules ne peuvent pas passer, des pompes dorsales ont été utilisées. En résumé, nous avons usé de tous les moyens pour contribuer à l’effort national dans le cadre de la lutte contre le coronavirus», a-t-il souligné, évoquant au passage l’opération de désinfection du siège de la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA), lancée il y a une quinzaine de jours.

Les agents de la DGF se dont déplacés chez des éleveurs qui se trouvent au niveau des petites exploitations dans les zones reculées pour accompagner la CNMA qui leur a offert des équipements de désinfection légers, tels les pulvérisateurs d’eau et les pompes dorsales sans oublier les moyens de sécurité personnelle comme les combinaisons et les bavettes, en sus des produits chlorés pour qu’ils procèdent à la désinfection des bâtiments d’élevage et des maisons.

«Sur place, ce sont nos agents qui procèdent à l’opération de désinfection. Par la suite, le relai est pris en charge par l’exploitant lui-même», a expliqué le directeur général des forêts, qui estime que ce corps ne peut être en marge de cette bataille contre le Covid-19.

L’autre volet évoqué par le DGF a trait à l’accompagnement des opérations de distribution des aides aux familles nécessiteuses. «Nous sommes en contact avec les zones d’ombre. Nous avons déjà accompagné, dans plusieurs wilayas, le ministère de la Solidarité dans le cadre des caravanes de distribution d’aide ainsi qu’un certain nombre d’associations, à l’image de l’Organisation nationale des petites et moyennes entreprises. Etant donné que nous avons ce qu’on appelle le triage dans l’organisation territoriale de la DGF, nous connaissons donc les gens de ces régions», a-t-il confié en assurant que l’administration des forêts est la seule administration qui existe au niveau des douars.

Un plan contre les feux de forêt en cours d’élaboration

Mahmoudi a relevé également les actions entreprises par la Direction générale des forêts durant cette période dans le cadre de sa mission première, en l’occurrence la préservation du patrimoine forestier. «Durant cette période de confinement, beaucoup de personnes malintentionnées profitent de la situation en voyant les forestiers mobilisés aux côtés des autres instances à faire face à la propagation de l’épidémie de covid 19 pour procéder à l’abattage des grands arbres, à des constructions et à des allotissements des terrains forestiers», a-t-il regretté. Concernant les opérations de lutte contre les feux de forêt, il dira qu’à partir du mois de juin, le pays sera confronté à cette problématique. «Notre grande appréhension est le chlore qui, selon certains spécialistes, est hautement combustible notamment s’il atteint les feuillages des arbres. S’il reste collé et en contact avec les grandes chaleurs, il devient une source de départ de feux», a noté le DGF. Il précisera, dans ce contexte, qu’une instruction ferme a été adressée aux directions de wilaya pour procéder, à la fin de chaque opération de désinfection, au rinçage à grande eau des équipements. «Pour la désinfection, nous utilisons des produits chlorés qui auraient un effet corrosif sur les installations de ces véhicules», a-t-il affirmé, ajoutant que les agents ont pris toutes les précautions pour faire face aux feux par la mise au point des équipements.

Mahmoudi a fait savoir que les pluies d’avril ont rincé les feuillages des boisements et a annoncé la préparation du plan de lutte contre les feux de forêt, tout en lançant un appel aux citoyens de les accompagner.

«Nous comptons beaucoup sur les citoyens pour éviter le scénario de l’année 2019 où les incendies ont consumé près de 21.000 hectares contre une superficie de 2.300 hectares détruite par les feux durant l’année 2018», a-t-il conclu.

Kamélia Hadjib