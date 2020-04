Escalade dans le sud du Yémen : L’émissaire onusien se dit inquiet

L'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, a exprimé lundi ses inquiétudes quant à la déclaration d'autonomie du Conseil de transition du Sud (CTS) dans la ville portuaire méridionale d'Aden, appelant à éviter l'escalade dans cette région du sud du pays, rapportent mardi des médias. «Maintenant plus que jamais, tous les acteurs politiques doivent coopérer en toute bonne foi, s'abstenir de prendre des mesures susceptibles d'entraîner une escalade et faire passer les intérêts des Yéménites avant tout», a indiqué M. Griffiths dans un communiqué. Il a appelé à «accélérer la mise en œuvre de l'accord de Ryadh, avec le soutien de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite».

«L'accord de Ryadh prévoit la participation du CTS aux consultations sur la solution politique finale pour mettre fin au conflit au Yémen et servir les intérêts des Yéménites dans tout le pays», a-t-il souligné.

Dimanche dernier, le CTS a déclaré l'établissement d'une «administration autonome» ainsi que l'état d'urgence à Aden et dans les provinces du Sud. La coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a appelé le CTS à revenir sur sa «décision d'escalade» et à respecter l'accord de Ryadh. Cet accord conclu entre le CTS et le gouvernement yéménite l'année dernière avait mis fin à des mois d'impasse entre les deux parties à Aden. Faisant originellement partie de la coalition militaire qui est intervenue au Yémen en mars 2015 pour rétablir le pouvoir du gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi, le CTS avait fini par se retourner contre le gouvernement yéménite en août dernier.