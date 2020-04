Syrie : Appel à mettre fin aux mesures occidentales unilatérales

L’ambassadeur permanent de la Syrie à l’ONU, Bachar Jaafari, a réitéré l'appel de son pays à mettre fin définitivement et sans conditions aux mesures économiques et unilatérales imposées par certains pays, notamment en cette période de propagation du coronavirus (Covid-19), a rapporté mardi l'agence de presse Sana. «Tous les pays membres sont d’accord théoriquement aujourd’hui sur la solidarité collective mondiale en vue de lutter contre la pandémie de coronavirus», mais, a-t-il ajouté «les désaccords récents au sein de l’Assemblée générale sur les contenus des projets de résolution ont démontré que les actes et les politiques de certains pays ne sont point identiques avec les engagements», a-t-il indiqué dans un communiqué.

M. Jaafari s'exprimait ainsi lors d’une réunion virtuelle tenue lundi dernier par l’Assemblée générale de l’ONU pour débattre des différents initiatives et projets de résolution soumis à l’AG dans le cadre de la consolidation du rôle et de la mission du système onusien dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le représentant de la Syrie a en outre assuré que la Syrie «est préoccupée pour parvenir à des résultats crédibles et à un équilibre entre les différentes initiatives avancées à l’Assemblée générale pour réaliser une réponse optimale face au Covid-19». Et de poursuivre : «Nous continuons à nous attacher à nos droits inaliénables que protègent le droit international, la charte et les résolutions de l’Assemblée générale et aux appels lancés par le Secrétaire général pour mettre fin définitivement et sans conditions à ces mesures coercitives et unilatérales». «La Syrie aspire à une résolution globale et unifiée qui sera adoptée par l’Assemblée générale d’une manière confirmant le rôle central et pionnier de l’ONU et de ses Organisations spécialisées, en particulier l’OMS, dans le traitement avec cette pandémie», a-t-il conclu.