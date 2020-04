Annaba : Les prix stables

Guelma et El Tarf connaissent également la même tendance à cause de la disponibilité en abondance des produits. En ville, aux marchés d’El Hattab, d’El Hadjar, de Sidi Amar et d'El Bouni, il est constaté que les prix des fruits et légumes observent une baisse sensible.

A titre illustratif, les produits de base, comme la pomme de terre et la tomate fraîche disponibles en quantité dans les étals, sont écoulés respectivement à 40 et 80 DA.

Les oignons à 30 DA, les poivrons oscillant entre 100 et 120 DA le kg (doux et piquant). Par contre la courgette et le haricot vert ont pris des ailes atteignant les 100 et 200 DA/kg.

S’agissant des fruits, la fraise est cédée à 200 DA le kg, la pastèque à 90 DA le kilo, l’orange à 180 DA et la datte est proposée à 750 DA. Commentant cette stabilité des prix, le directeur des services agricoles de la wilaya, Boukhatem Seghir, évoque l’équilibre des marchés et la disponibilité des produits qui ont tendance à s’inscrire dans la durée.

B. G.