Grand angle : L’épée de Damoclès

« Tant que je serai président des Etats-Unis, on ne permettra jamais à l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire», a martelé, début janvier, Donald Trump, qui estime que «depuis 1979, les Etats ont toléré le comportement destructeur de l’Iran. Cette période est révolue ». Ce message adressé après que l’Iran a frappé deux bases américaines en Iran était destiné aux américains, aux iraniens et au reste du monde. Un message par lequel le président Trump entendait réaffirmer sa position sur le dossier iranien et le fait qu’il n’était nullement enclin à faire des concessions dans le bras de fer qu’il a engagé. Mais il serait faux de croire que la tension entre les deux pays, qui s’est dangereusement accrue, a été déclenchée par l’assassinat par les américains du général iranien Qassem soleimani, le 3 janvier 2020. L’hostilité entre les deux puissances, une mondiale et l’autre régionale, remonte à plusieurs décennies, et ce, même si avec l’avènement du 45e président américain, elle a pris une toute autre dimension et tournure. Si pour l’Iran, les Etats-Unis sont le «grand Satan», les américains n’en pensent pas moins de l’Iran . «Etat voyou» et «régime fanatique» sont parmi les nombreux qualificatifs utilisés par Trump pour le désigner. Du reste, lorsque le président américain twitte sur le pays perse, il n’y va jamais avec le dos de la cuillère, et ses tweets sont, pour la plus part, d’une grande virulence. En fait, depuis son élection, Trump a fait de Téhéran l’ennemi numéro un au Proche-orient. A la limite, il en a fait une affaire personnelle. La parenthèse Barack Obama, qui avait atténué la rhétorique anti- iranienne, allant jusqu’à signer l’accord sur le nucléaire en 2015, obtenu au bout de dix ans d’âpres négociations, a été fermée par son successeur. A telle enseigne que d’aucuns se sont mis à évoquer l’éventualité d’une troisième guerre mondiale, alors que d’autres, plus mesurés, voient, néanmoins, venir une nouvelle guerre au Golfe. Et si aucun des deux scénarios ne s’est réalisé, il reste, cependant, vrai que le risque n’est pas définitivement écarté. Le pire est redouté après chaque nouveau incident. Et les derniers développements ne sont pas pour rassurer. Le lancement par l’Iran de son premier satellite militaire augure d’une nouvelle escalade. Les Etats-Unis n’ont pas apprécié. Pour le secrétaire d’Etat Mike Pompeo, ce tir confirme toutes les suspicions de «l’administration Trump qui n’a jamais cru» aux affirmations de l’Iran qui «prétend que son programme spatial est purement pacifique et civil». C’est pourquoi le chef de la diplomatie américaine demande à ce que tous les pays apportent «leur soutien à la prolongation de l’embargo des Nations unies sur les armes conventionnelles à l’encontre de l’Iran qui doit expirer en octobre prochain». Hasard du calendrier, l’expiration tombe un mois avant l’élection présidentielle américaine que Donald Trump espère remporter. A moins que les américains ne décident autrement et élisent un autre président pour diriger les Etats-Unis.

Nadia K.