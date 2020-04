Présidentielle américaine : L’état de New York annule ses primaires

L'Etat de New York a annoncé lundi l'annulation de ses primaires en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis en raison de l'épidémie de coronavirus. Déjà repoussé de fin avril au 23 juin, le scrutin n'aura finalement pas lieu, a annoncé Douglas Kellner, de la commission locale des élections.

L'investiture de Joe Biden par le Parti démocrate étant quasiment acquise depuis le ralliement du sénateur Bernie Sanders, les instances locales du parti ont estimé qu'il était dès lors inutile de faire courir le moindre risque aux électeurs, a-t-il ajouté. Après l’apport de Barack Obama, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé lundi qu'elle apportait son soutien dans la course à la Maison Blanche à Joe Biden. «Aujourd'hui, je suis fière d'apporter mon soutien à Joe Biden dans la course à la présidence des Etats-Unis, car je crois qu'il ferait un président extraordinaire», a annoncé Nancy Pelosi dans un message vidéo.

Après deux mois de primaires, au cours desquels une trentaine d'Etats avaient voté, le sénateur indépendant, au programme résolument à gauche, était largement distancé par l'ancien vice-président de Barack Obama, considéré comme plus à même de rassembler l'électorat centriste derrière lui pour battre le républicain Donald Trump en 2020. Une grande majorité des caciques du parti ont apporté leur soutien à Joe Biden pendant les primaires.

R. I.