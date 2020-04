Oran : Plus de 860 quintaux de légumes distribués aux «Souboul El-Kheirat»

Cette opération de solidarité qui enregistre, durant le mois sacré de ramadhan, la participation de mandataires en gros des fruits et légumes et des bienfaiteurs, profite à cinq branches de la section ‘‘Souboul El Kheirat’’ rattachée aux mosquées relevant de la Direction des affaires religieuses et des wakfs dont la mosquée «Emir-Abdelkader» de hai El Barki, la mosquée «Mouad-Ibn-Djebel» d’Es Sénia et la mosquée de hai «Ennour», a indiqué le même responsable.

L'aide hebdomadaire comprend 140 quintaux de pomme de terre, 250 q d'oignons, 105 q de concombre, 90 q de betterave, 120 q de haricots verts, 140 q de carottes, 8 q de poivrons verts, 6 q de citron et des quantités importantes d'autres légumes.

Le conseil ‘‘Souboul El Kheirat’’ offre quotidiennement plus de 1.800 repas aux staffs médicaux et paramédicaux de l’EHU «1er-Novembre» d’Oran, l’hôpital pédiatrique de hai El Menzeh de Canastel, l’hôpital d'Ain Turck et aux personnes sans-abri dans le centre d’accueil de hai Mohieddine, ainsi qu'à des familles dans le besoin. La section ‘‘Souboul El Kheirat’’ de la mosquée «Emir Abdelkader» de hai El Barki a préparé 900 repas, celle de la mosquée «Salahedine-El-Ayoubi» de hai El Othmania a préparé 450 repas, la mosquée «Mouad-Ibn-Djebel» d’Es Sénia (100 repas) et la mosquée «Hocine-Ben-Ali» d'Ain Turck (400 repas).

Outre les actions de solidarité, des bienfaiteurs s'approvisionnent en légumes (pommes de terre, oignons et tomates notamment) dans le marché de gros pour les distribuer par la suite aux familles nécessiteuses habitant dans les zones d’ombre, à l’instar d'El Braya et Ain El Kerma, a indiqué M. Boussaada.

L’entreprise du marché de gros veille à l’application stricte des dispositions préventives de lutte contre la propagation du coronavirus en désinfectant quotidiennement les structures du marché, les camions devant acheminer les fruits et légumes et en dotant les personnels activant dans le marché de tabliers, masques et de gants de protection.