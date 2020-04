Embargo sur les ventes d’armes à l’Iran : Le nouveau stratagème de Washington

Les États-Unis ne lâchent rien dans leur politique de «pression maximum» contre l’Iran. Dernière trouvaille pour torpiller l’accord sur le nucléaire iranien, le chef de la diplomatie Mike Pompeo a élaboré un stratagème qui, s’il réussit, pourrait aboutir au rétablissement des sanctions de l’ONU levées en juillet 2015. Le projet américain n’est pas exempt de calcul politique. Le débat au sein du Conseil de sécurité interviendra en octobre, en pleine campagne pour la présidentielle. C’est une lecture complètement biaisée de la résolution 2231 de juillet 2015. À l’époque, personne n’imaginait que les États-Unis sortiraient de l’accord. Selon le New York Times, le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, «est en train de préparer un argumentaire juridique selon lequel les Etats-Unis restent un Etat partie à l'accord sur le nucléaire iranien, dénoncé par le président Donald Trump». Le journal décrit «une stratégie complexe destinée à faire pression sur le Conseil de sécurité des Nations unies pour qu'il prolonge un embargo sur les ventes d'armes à Téhéran, sous peine de voir l'Iran subir la réimposition de sanctions internationales particulièrement rigoureuses. Cette tentative a vite fait réagir Téhéran qui a exhorté Washington à cesser «de rêver».

«Il y a deux ans, M. Pompeo et son Président ont déclaré ‘’cesser la participation des Etats-Unis’’ à l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015 en rêvant que leur ‘’pression maximale’’ mettrait l'Iran à genoux», a réagi, lundi, sur Twitter le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif. «Au vu de l'échec infâme de cette politique, il veut maintenant être partie» à l'accord, écrit M. Zarif en ajoutant : «Cessez de rêver.».

Le retour des sanctions extraterritoriales américaines a fait perdre à Téhéran tous les bénéfices qu'il escomptait de l'accord en coupant de nouveau l'Iran du système financier international. En riposte, l'Iran a entrepris de revenir progressivement sur la plupart de ses engagements clefs pris à Vienne, conformément, selon lui, à des dispositions de l'accord. Washington, qui accuse au contraire Téhéran de violer ce texte, veut empêcher la levée progressive de l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran, prévue à partir d'octobre par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui valide l'accord de Vienne.

Selon le New York Times, le gouvernement américain chercherait, pour parvenir à ses fins, à mettre dans la balance la possibilité, prévue par cette résolution, d'imposer au Conseil la réactivation de toutes les sanctions internationales contre l'Iran qui ont été levées en vertu de l'accord de Vienne. Mais Washington semble être parvenu à la conclusion que, pour que cela advienne, il faudrait que les Etats-Unis puissent être reconnus comme encore parties à un accord qu'ils ont eux-mêmes dénoncé. Téhéran accuse, de son côté, Washington d'avoir violé la résolution 2231 en faisant table rase de l'accord.

Et si, comme déjà annoncé, la Russie met son veto à ce projet de résolution, les États-Unis entendent utiliser le «Snapback». Cette clause de l’accord de 2015 permet à chaque État signataire de saisir le Conseil de sécurité, s’il constate une violation des règles, et d’obtenir le rétablissement des sanctions de l’ONU en s’opposant à la reconduction de leur levée. Les juristes du département d’État argumentent que les États-Unis restent légalement un «État participant» à l’accord de 2015, en dépit de leur retrait annoncé par Donald Trump en mai 2018, et du rétablissement unilatéral des sanctions américaines. Les États-Unis seraient donc, selon eux, en droit d’invoquer la clause, au vu du non-respect par Téhéran des limites prévues sur l’enrichissement de l’uranium.

M. T.