Occupation marocaine du Sahara Occidental : Le peuple sahraoui déterminé à poursuivre la lutte

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali a réitéré, lundi, dans un message de félicitations adressé au président sud-africain, Cyril Ramaphosa, à l'occasion de la fête nationale marquant la fin de l'apartheid, "la détermination du peuple sahraoui à poursuivre la lutte contre l'occupation marocaine", a rapporté l'agence de presse sahraouie SPS.

M. Ghali a félicité dans son message "le président et le peuple sud-africains pour l'anniversaire de la journée historique, le 27 avril 1994. Le jour où, enfin, le peuple sud-africain a joui de la paix, de l'unité et du rétablissement de la dignité humaine grâce aux efforts incessants de ceux qui ont lutté pour la libération, des nombreux hommes et femmes qui ont pris les armes, et ont été emprisonnés et torturés pour la cause des peuples opprimés".

"Le 27 avril 1994 rappelle à toutes les forces coloniales en Afrique, que leurs jours sont comptés, que le rêve des peuples coloniaux se réalisera sans aucun doute", a-t-il ajouté.

Le Président sahraoui a souligné à cette occasion que "le peuple sahraoui, sous la direction du Front Polisario, avec le soutien des nations éprises de liberté comme l'Afrique du Sud, poursuivra le même chemin de lutte contre l'occupation coloniale marocaine jusqu'à ce que la liberté totale pour tout le continent africain soit réalisée".

Le Jour de la Liberté, jour de fête nationale en Afrique du Sud, marque la fin officielle de l'apartheid et les premières élections multiraciales organisée dans le pays en 1994.