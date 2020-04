Plateforme Heetch El-Djazaïr : Les dons alimentaires livrés gratuitement

Pendant le mois sacré de Ramadan, et en ces temps difficiles sur le plan sanitaire mais également économique et social, l’élan de solidarité habituellement constaté pendant le mois de Ramadan est plus que jamais nécessaire pour les plus démunis, est-il ajouté.

À ce titre, la plateforme, en association avec ses chauffeurs partenaires, le Croissant-Rouge algérien ainsi que le collectif Hopinelle, se mobilisent pour acheminer les dons alimentaires de familles donatrices aux plus démunis, gratuitement et en toute sécurité.

De plus, pour chaque don remis aux associations, Afia Algérie offrira une bouteille d’huile de 2 litres.

Des détails sur l'opération sont fournis en se connectant sur l’application Heetch ou en appelant le service clientèle de la plateforme de mise en relation entre chauffeurs et particuliers souhaitant se déplacer à Alger.