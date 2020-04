Projets israéliens d’annexion en Cisjordanie : Réunion d’urgence de la Ligue arabe

Une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères arabes se tiendra, jeudi au Caire, au sujet des projets par Israël d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée, a indiqué, lundi, l'organisation panarabe.

Convoquée par l'Autorité palestinienne, cette réunion extraordinaire, par Visio- conférence, évoquera "les mesures que pourraient prendre les Etats arabes en cas (...) d'annexion par Israël de la Cisjordanie ou de certaines zones" de ce territoire, selon Hossam Zaki, secrétaire général adjoint de l'organisation panarabe. Depuis 1967, la Cisjordanie est occupée illégalement au regard du droit international par l'Etat hébreu.

La semaine dernière, et après des mois de crise politique, Israël s'est engagé sur la voie d'un gouvernement d'union qui prévoit notamment la "souveraineté" d'Israël dans les "implantations des colonies " de Cisjordanie. A la suite de cette annonce, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo s'en est remis à l'Etat hébreu pour décider "en dernier ressort" de réaliser ou non ces projets. "C'est une décision qui revient à Israël", a-t-il dit. En janvier, l'administration américaine a présenté un plan censé régler le conflit israélo-palestinien, qui proposait notamment l'annexion des colonies israéliennes et de certaines zones de Cisjordanie. Très controversé, ce projet, qui décrit également al Qods comme "la capitale indivisible d'Israël", a farouchement été rejeté par les Palestiniens et la Ligue arabe et a provoqué l’indignation de la communauté internationale. Dénonçant "l'exploitation" par Israël des circonstances inédites de la pandémie mondiale de coronavirus, Ahmed Aboul Gheit, le secrétaire général de la Ligue arabe a récemment mis en garde les Nations unies contre "le danger que font peser les politiques israéliennes (...) sur la sécurité de la région". Le coordinateur spécial de l'ONU pour le Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a lui aussi mis en garde contre la mise en œuvre des projets d'annexion, qui représenterait un "coup dévastateur à la solution à deux États" préconisée par la communauté internationale.

Le 1er juillet, la Knesset pourra voter l'annexion de parties de la Cisjordanie, sur la base de «l'accord du siècle» de l'administration Trump. L'accord du président américain Donald Trump a été rejeté à titre préventif par les Palestiniens, car il donne à Israël le contrôle militaire total sur les Palestiniens, une grande partie de leurs terres et l'ensemble de la ville siante et des colonies israéliennes.