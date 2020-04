Comité scientifique de suivi : 135 nouveaux cas, 7 décès et 1.558 guérisons

Cent-trente-cinq (135) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et sept (7) nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3.517 et celui des décès à 432, a indiqué hier le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar. Les sept décès ont été enregistrés à Blida (3), Alger (2), Boumerdès (1) et Sétif (1), a précisé M. Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie, ajoutant que le nombre des cas confirmés est réparti sur 47 wilayas, alors que le nombre des personnes guéries a atteint 1.558, dont 50 durant les dernières 24 heures. Selon le même responsable, les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 55% de l'ensemble des cas confirmés de coronavirus, alors que 65% des cas de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus. En outre, 17 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas hier, tandis que 14 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas, et 16 autres ont enregistré plus de 4 cas, a-t-il ajouté, relevant que les wilayas de Blida, Constantine, Sétif et Tlemcen sont celles ayant enregistré le plus de cas durant les dernières 24 heures.