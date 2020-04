Avant-Projet de loi de finances complémentaire pour 2020 : Un texte, plusieurs enjeux

Un avant-projet de loi de finances complémentaire (LFC) pour l’exercice 2020, destiné à dégager les financements nécessaires aux actions urgentes et prioritaires, a été examiné, hier, lors d’une réunion du gouvernement organisée en visioconférence.

«Le gouvernement a élaboré un projet de loi de finances complémentaire pour 2020, afin de dégager les financements nécessaires aux actions urgentes et prioritaires», avait indiqué, il y a quelque temps, le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Les nouvelles dispositions du projet de loi de finances complémentaire concerneraient surtout l’annulation des «mesures discriminatoires» contenues dans la LF 2020. L'introduction dans le PLFC 2020 des mesures fiscales incitatives au profit des entreprises ainsi que les mesures légales de base nécessaires à l’assainissement et à l’amélioration du climat des affaires, la relance de l’investissement, le développement des start-ups et la lutte contre le coronavirus sont parmi les dispositions prévues.

Le gouvernement a tenu plusieurs réunions, consacrées à l'évaluation de la situation économique, et ce, avec nombre de départements ministériels, dont ceux des Finances, du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, de l’Energie, de l'Industrie et du Commerce. Il convient de rappeler aussi que ce PLFC est fait dans un contexte marqué par un déficit budgétaire, un déficit de la balance de paiement et une baisse des réserves de change.

Ce triptyque constitue un écueil majeur pour les réformes. La situation de la balance commerciale et les mesures de sauvegarde à prendre pour la réduction des importations sont également au cœur de la problématique économique actuelle.

A l'évidence, la crise sanitaire mondiale provoquée par la pandémie de coronavirus et la situation du marché pétrolier international et ses perspectives pas trop rassurantes ont contraint nombre de pays à revoir toutes les prévisions. Au regard de cette nouvelle donne, une loi de finances complémentaire est nécessaire pour apporter des correctifs à même de donner un nouveau souffle à la stratégie économique.

Il s'agit pour le gouvernement d’engager des réformes globales, économiques, financières et budgétaires rapidement et ainsi revenir aux équilibres à moyen terme.

Les enjeux sont énormes, d'où la nécessité d'avoir une vision et une projection à long terme. S'agissant de l'investissement, les propositions de réaménagements formulées concernent de nombreux secteurs et tendent à apporter les allégements demandés par les opérateurs économiques, notamment ceux porteurs de projets d’investissements, en particulier dans le domaine de la micro-entreprise et des startups.

Le projet de LFC doit, en outre, être en conformité avec les directives du président de la République, notamment pour ce qui relève des mesures destinées à alléger la pression fiscale aussi bien sur les opérateurs économiques que sur les ménages.

Cela traduit la volonté de l’Etat d’instaurer au plus vite un nouveau mode de gouvernance de l’investissement basé sur la transparence, l’efficacité et l’efficience et qui enrichit le pays par les ressources qu’il génère et par ses apports technologiques.

Cette loi complémentaire ainsi que le projet de loi de finances pour 2021 permettront, également, de prendre en charge l’ensemble des mesures incitatives liées à la mise en œuvre des politiques sectorielles déclinées à partir du plan d’action du gouvernement.

Il s'agit également de rétablir les équilibres macroéconomiques par la relance d'une économie réelle productive et compétitive susceptible de réaliser de la croissance et de générer de la richesse, de l’emploi et une plus-value.

Farid Bouyahia