Allemagne : Application de traçage de porteurs du Covid-19

Le gouvernement allemand a décidé, dimanche, de soutenir une application de traçage de porteurs du coronavirus utilisant la technologie développée par Google, rapportent des médias locaux.

Le gouvernement fédéral privilège une «architecture décentralisée» qui permettrait de stocker les données des utilisateurs sur leur propre téléphone.

«Notre objectif est que l'application de traçage soit prête à être utilisée très bientôt et qu'elle soit largement acceptée par la population», ont précisé le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, et le chef de cabinet de la chancelière, Angela Merkel, Helge Braun.

Berlin avait jeté son dévolu sur une application paneuropéenne connue sous le nom de PEPP-PT, développée par quelque 130 scientifiques européens, dont des experts de l'institut de recherche allemand Fraunhofer et de l'organisme de santé publique de l'Institut Robert Koch.

Toutefois, cette application a rencontré une forte opposition, car il était prévu que les données soient stockées sur un serveur central, suscitant les craintes que des gouvernements récupèrent ces données personnelles et s'en servent à des fins de surveillance.