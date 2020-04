OIT : Revoir les systèmes de protection sociale

Les gouvernements, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes devraient considérer la crise du COVID-19 comme une sonnette d’alarme pour renforcer leurs systèmes de protection sociale, a recommandé l’Organisation internationale du travail, dans un rapport publié sur son site web.

«La protection sociale doit être considérée comme un investissement, et non comme un coût supplémentaire. Elle joue un rôle vital d’amortisseur social et de stabilisateur économique», souligné l’OIT.

«La pandémie du Covid-19 a révélé de graves lacunes dans les systèmes de protection sociale à travers le monde, en particulier pour certaines catégories de travailleurs, comme les travailleurs à temps partiel, les travailleurs temporaires et les travailleurs indépendants, surtout présents dans l’économie informelle», explique Shahra Razavi, Directrice du département de la protection sociale de l’OIT, cité dans le rapport. Le document fait constater que de nombreux pays ont mis en œuvre des stratégies nationales de protection sociale pour répondre à la crise dans de nombreux domaines.

Du 1er février au 17 avril 2020, 108 pays et territoires ont annoncé au moins 548 mesures de protection sociale destinées à atténuer les effets dévastateurs des pertes d’emplois et des moyens de subsistance.