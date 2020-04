Coronavirus : L’OMS n’a jamais conseillé le confinement contre l’épidémie

La porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Margaret Harris, a déclaré que l'organisation n’«a jamais conseillé d’instaurer des mesures du confinement».

«Nous n’avons jamais dit d’instaurer des mesures du confinement. Nous avons dit de suivre, tracer, isoler, traiter», a affirmé hier Margaret Harris, porte-parole de l’OMS, au quotidien australien Sydney Morning Herald.

Toutefois, pour les régions où le coronavirus s’est rapidement répandu, «les gouvernements sont allés jusqu’à mettre leur pays en quarantaine, parce qu'ils n’étaient pas en mesure de savoir où se déroulaient la plupart des transmissions», a dit le Dr Harris.

De plus, a-t-elle soutenu, «ces pays se sont assurés de l’efficacité de ces restrictions après avoir vu qu’elles avaient fonctionné à Wuhan, sauf qu’ils n’ont pas appliqué l’ensemble des mesures : mais ils n’ont pas pris en compte ce qu’il s’est passé également à Wuhan, à savoir qu’il y avait un suivi des contacts très sévère, un isolement très sévère des personnes qui avaient eu des contacts, s’assurant que ces personnes n’allaient nulle part, ainsi que le dépistage massif».

Il y avait donc, d'après la porte-parole, «bien plus qu’une simple fermeture de la région».

Selon elle, les pays qui ont l’intention de se déconfiner ont besoin de localiser les foyers de transmissions pour les isoler.

«Vous devez être capables de séparer les personnes infectées de celles en bonne santé», a poursuivi la porte-parole de l’OMS.

Le monde n’a pas encore vaincu la pandémie, a-t-elle mis en garde, car la propagation du virus ne fait que commencer en Europe de l’Est et en Russie. Bien que l’OMS s’engage à analyser les conséquences de la pandémie de manière autonome, ce qui représente une pratique habituelle suivant les épidémies majeures, l’organisation n’est pas opposée à toute enquête indépendante, a souligné Margaret Harris.