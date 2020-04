Afin de limiter les risques infectieux : Des mesures de prévention pour les commerces autorisés

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus, les autorités sanitaires ont instruit les commerçants autorisés à exercer sur la nécessité de l'application des règles en matière de sécurité sanitaire. Il a été demandé aux propriétaires de commerce de prendre des mesures pour veiller à la stricte application des règles de distanciation. Pour les salons de coiffures, outre le port de gants et bavettes, l'accès sera fortement limité pour les clients. Il est exigé de ne prendre en charge que deux personnes à la fois, toute en veillant à ce que les portes de salons restent fermées afin d'éviter le rassemblement. Les coiffeurs peuvent travailler également en programmant des rendez-vous pour leur clientèle. Outre la désinfection quotidienne du salon, le nettoyage des équipements et outils après utilisation (ciseaux, tables et accoudoirs des chaises) est recommandé.

Il faut aussi veiller à limiter le partage des instruments utilisés et de procéder à l’essuyage humide pour la désinfection des surfaces. Les transporteurs et chauffeurs de taxis sont tenus de respecter les règles d'hygiène. Le nettoyage et la désinfection du véhicule sont recommandés et les chauffeurs sont dans l'obligation de disposer de gel hydro-alcoolique et de veiller à ce que les pièces de monnaies soient désinfectées. L'eau javellisée ou l’alcool peuvent être utilisés comme désinfectants.

Pour ce qui est de la prise en charge des voyageurs, il est interdit aux chauffeurs de taxi de transporter plus de deux personnes.

Ils doivent veiller à désinfecter tout ce qui pourrait être touché, comme les poignets de portes. Les voyageurs sont tenus également à porter des masques.

S'agissant des commerces de textiles et d'habillement, le respect de la distance minimale de sécurité est exigé à l'intérieur des boutiques et magasins.

Les propriétaires des commerces doivent disposer de quantité suffisante de produits d’entretien et de nettoyage et de solutions hydro-alcooliques et veiller à la prise de température des clients avant l'accès au magasin.

Pour le choix et l'essai des chausseurs, les vendeurs sont tenus à fournir des sachets à usage unique pour les acheteurs, afin de prévenir tout risque de contamination. Il est également exigé de veiller à la bonne ventilation des locaux car cette mesure permet de réduire la propagation dans l’air intérieur.

Les autorités indiquent que les mesures d’hygiène appliquées durant cette situation de pandémie ne doivent pas être considérées comme de simples recommandations, mais bien d’exigences et de consignes. Les commerçants et les clients ont une obligation de les appliquer et de les respecter soigneusement.

Pour rappel, les activités concernées par les nouvelles mesures sont notamment les transport via taxis urbains, les salons de coiffure, les pâtisseries et gâteaux traditionnels, les magasins d'habillement et de chaussures, le commerce d’électroménager, d’articles et ustensiles de cuisines et de tissus, les merceries et bonneteries, les bijouteries et horlogeries, les commerce de produits cosmétiques et parfumeries, les commerces de meuble et de mobiliers de bureaux, les librairies et le commerce en gros et détail de matériaux de BTPH.

Tahar Kaidi