Dr Mustapha Zebdi, président de l’Apoce : « La régulation du marché, une nécessité »

La levée d’interdiction sur certaines activités commerciales constitue des indices de bonne évolution la pandémie du Covid-19 et de l’efficacité des mesures qui ont été prises pour contrer sa propagation, a indiqué le président de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (Apoce).

Contacté par nos soins, le Dr Mustapha Zebdi exprime cependant ses inquiétudes par rapport à l’autorisation d’ouverture des commerces de vente d’habillement et de chaussures, notamment à l’approche de l’Aïd El Fitr et met en garde contre les risques de contamination qui peuvent survenir dans la mesure où l’on enregistre habituellement une grande ruée vers ce genre de commerce. « D’autant plus que les vêtements et les chaussures sont des produits manipulables, donc l’existence d’un risque de contamination par le coronavirus est réel. Aussi, et puisque les heures des déplacements des citoyens sont réduites à cause du confinement, ceci va favoriser les regroupements de personnes », s’est-il inquiété.

Par conséquent, le président de l’APOCE suggère que l’ouverture de ces commerces soit limitée à certaines wilayas dont la situation épidémiologique est rassurante. « Nous devons rester très vigilants durant cette période et redoubler d’efforts pour veiller à ce que les mesures de prévention et les gestes barrières soient respectés «, a-t-il souligné. Zebdi met l’accent sur le rôle des associations pour la sensibilisation du grand public sur le respect rigoureux de ces mesures.

Interrogé par ailleurs sur la hausse des prix des fruits et légumes pour ces premiers jours de Ramadhan, Zebdi affirme que cette situation est devenue une habitude chez les commerçants. « Le contraire m’aurait étonné «, a-t-il encore soutenu, relevant que cette hausse constatée dans certains endroits du pays et ayant touché certains produits constitue un indice de spéculation. Il appelle encore une fois à la régulation du marché et à la révision des textes y afférents, devenus, à ses yeux, une nécessité absolue.

Zebdi a évoqué, en outre, le manque de conscience et de culture de consommation qui, selon ses termes, n’est que le cumul des erreurs enregistrées au cours des années précédentes. «On délivre un registre du commerce et l’autorisation des activités sans assurer la formation du commerçant qui manipule les denrées alimentaires «, a-t-il regretté, précisant que son organisation n’a cessé, des années durant, d’appeler à la nécessité d’assurer une formation d’au moins une semaine au profit de ces commerçants.

« L’intérêt de cette formation est d’expliquer la nature des germes, la chaîne de froid et les mesures sanitaires d’une manipulation d’une denrée alimentaire. Malheureusement, nous sommes en train de payer le prix à cause de l’ignorance «, a déploré encore le président de l’APOCE qui plaide à ce que la formation devienne obligatoire avant l’ouverture de toute activité commerciale afin d’assurer une meilleure protection de la santé du consommateur.

S’exprimant sur les activités de son organisation, Zebdi dira que celles-ci n’a pas cessé, depuis l’apparition de l’épidémie du coronavirus en Algérie. « Nous avons commencé à faire un travail de sensibilisation qui s’est poursuivi après le décision d’instauration des mesures de protection et du confinement «, a-t-il assuré. Des campagnes de sensibilisation ont été menées dans certaines grandes surfaces pour insister sur le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Il a rappelé également le travail accompli par les bureaux de l’organisation à travers le pays qui ont lancé durant cette période des campagnes de désinfection de plusieurs endroits. « Nous avons procédé à la surveillance des marchés pendant le confinement où nous avons enregistré des pénuries dans certains produits «, a-t-il noté, précisant que la conjoncture actuelle oblige l’organisation à adapter ses actions dans la lutte contre la propagation du Covid-19. « Nous restons actifs pour veiller à santé du citoyen», a assuré Zebdi.

Kamélia Hadjib