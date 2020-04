Marchés des fruits et légumes : Interdiction de la vente aux enchères

C’est un constat amer, sans appel qu’effectue le ministre du Commerce, en ce début de Ramadhan. «Une grande désorganisation règne au niveau des marchés des fruits et légumes, en raison du nombre important d'opérateurs activant sans registre du commerce ou carte d'agriculteur, voire sans facturation, et plus grave encore, ils recourent à la vente aux enchères», déplore-t-il, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale.

Une situation qui le mène à appeler à une «moralisation de l'activité commerciale», avec à la clé de fermes instructions données pour l'interdiction de la vente aux enchères et l'obligation d'afficher les prix». Dans le cas contraire, avertit M. Rezig, «nous serons contraints de fermer les marchés». D’autres mesures ont été prises et portent sur la traçabilité des marchandises dans les circuits de distribution. Relevant le retard causé par les effets de la pandémie Coronavirus, le ministre souligne qu’après le Ramadhan, «le dossier de moralisation des marchés sera rouvert et seules les personnes remplissant les conditions légales auront accès au marché».



Post-Covid 19 : examen des mécanismes applicables aux commerçants affectés



Interrogé à propos de la décision du gouvernement relative à la reprise de certaines activités commerciales, le ministre indique que son département ministériel œuvre en collaboration avec les walis à clarifier les conditions d’application de la décision pour se conformer aux conditions sanitaires requises. Réitérant la position du gouvernement à soutenir tous les opérateurs économiques affectés par cette crise, M. Rezig dira qu’il est «prématuré d'évoquer la forme que prendra ce soutien, lequel sera défini sur la base de l'évaluation des pertes». A la fin du confinement, le ministre promet une évaluation des impacts sur tous les secteurs du commerce. Il sera également procédé à «l’examen des mécanismes applicables aux commerçants affectés, catégorie par catégorie, avant de les soumettre au gouvernement qui prendra la décision adéquate». Rebondissant sur ce mois de jeûne, M. Rezig rassure quant à la disponibilité, en quantités suffisantes et à des prix raisonnables, des marchandises nécessaires. «Les marchés de gros demeureront ouverts, en application de l'instruction du ministère du Commerce, et ce, pendant tout le mois de Ramadhan, afin de garantir un approvisionnement régulier», affirme le ministre. Et son département suit l'évolution des prix de 51 produits de large consommation à travers les marchés des 48 wilayas.



Report à 2021 des foires commerciales et organisation d’opérations de vente promotionnelle



Constat ? Une stabilité des prix est enregistrée en ces premiers jours du mois sacré par rapport aux années précédentes. Courgettes, tomates et carottes, qui ont connu une hausse relative due à une forte demande, ont été les trois exceptions. Mais des nuages ont traversé le ciel des marchés. La viande rouge, très consommée en ce mois, pose problème. «Ce n’est pas dans nos prérogatives de contrôler ces filières de distribution, mais nous allons mettre en place des mécanismes pour organiser le marché et mettre fin à l’anarchie qui y règne». Le ministre charge les maquignons les accusant de ne pas avoir respecté leur engagement de mettre à la disposition des consommateurs de la viande rouge à moins de 1.000 DA le kilogramme. «Quand on a annoncé l’importation de la viande congelée, ils m’ont attaqué, tout en m’assurant qu’ils sont capables de mettre sur le marché un million de têtes d’ovins et de bovins, mais je constate aujourd’hui qu’ils n’ont pas tenu leur engagement», a dénoncé Kamel Rezig. A propos de la spéculation, il dénonce les mauvais comportements du consommateur qu’il estime à l'origine de la persistance de ce phénomène sur les marchés. Toujours à propos du Ramadhan, M. Rezig annonce le report à l’année prochain, Coronavirus oblige, des foires commerciales et l'organisation d’opérations de vente promotionnelle prévues cette année. Par ailleurs, le ministre fait part de l’adhésion des producteurs de l’huile et du sucre à consentir une remise exceptionnelle sur les prix de leurs produits durant le mois de Ramadhan, sans en fixer le montant, dans le cadre de la solidarité.

Fouad Irnaten