Rencontre ministre de l’éducation - syndicats aujourd’hui : Quelle formule pour les examens de fin de cycle ?

L’avenir de l’année scolaire et la situation actuelle du secteur en ce temps de crise sanitaire seront à l’ordre du jour de la rencontre prévue aujourd’hui entre le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout, et les partenaires sociaux.

Ainsi, sur invitation officielle du ministère, pas moins de 23 organisations syndicales prendront part, à partir d’aujourd’hui à des réunions qui seront consacrées à l’étude des scénarios envisageables quant à l’avenir de l’année scolaire ainsi que l’organisation des examens de fin de cycles. Contacté par El Moudjahid, le coordinateur national du Syndicat national des professeurs d’enseignement secondaire et technique, a estimé que tant la situation sanitaire ne s’est pas améliorée, on ne peut pas envisager une reprise des cours avant le mois de septembre et souligné que c’est au ministre de la Santé et aux comités scientifiques de trancher.

M. Meziane Meriane a signalé, qu’au premier et deuxième trimestre, plus de 75% du programme scolaire est terminé. «Il nous reste le troisième trimestre qui est très court en nombre de journées de travail, et en fonction de la date de la reprise, on peut terminer les quelques leçons qui restent», a-t-il suggéré.

Aussi, pour sauver l’année scolaire et maintenir l’organisation des examens des trois paliers, il a estimé qu’il faut envisager plusieurs variantes. «Tout d’abord, a-t-il expliqué, il faut exclure de parler d’une année blanche car plus de 75% du programme scolaire a été réalisé».

«Si on prodigue des cours bien résumés, on peut terminer l’année scolaire au début juin et passer les examens de fin d’année et avoir les résultats du bac au plus tard le 15 juillet», a ajouté le coordinateur du SNAPEST. En revanche, si il n’y a pas de reprise jusqu’au mois de mai, il a assuré qu’il faudra, dans ce cas, penser à utiliser la moyenne des deux trimestres comme moyenne de passage au lycée pour les élèves de quatrième année moyenne et pour le passage du primaire vers le collège.

Pour le Bac, le même syndicaliste préconise d’envisager l’examen au début du mois de septembre, avec la mise à niveau des élèves admis au baccalauréat une fois à l’université, car dira-t-il, «les élèves seront évalués sur le premier et le deuxième trimestre».

L’autre possibilité est la reprise du travail en septembre pour les classes de la terminale pour passer le Bac et les inscriptions à l’université se feront en octobre. «Il s'agit de réaménager l’année scolaire 2020-2021 en fonction de cette situation particulière», a-t-il plaidé.

Pour sa part, le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l'Education et de la formation a indiqué qu'il est essentiel d’assurer l’égalité des chances pour tous les élèves. «Malheureusement, dans les conditions actuelles, c’est impossible», a-t-il soutenu. M. Boualem Amoura a évoqué le confinement partiel imposé à Blida de 14h à 7h ce qui complique le sort des séances de l’après-midi. «Si cette situation persiste, serait-il envisageable de sacrifier ces séances ?», s’est-il interrogé, révélant que l’Union des syndicats comprenant le Satef, le Cnapest, le Snapest, le Cla, l’Unpef et le Snte ont décidé de formuler au ministre des propositions communes concernant l’année scolaire.

Le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation opte pour une position claire quant aux examens de fin d’année et de passage, ce qui ne fera, selon son porte-parole, qu’alléger la pression que vivent les élèves». «Evoquer une éventuelle reprise ne correspond pas aux données sanitaires relatives à l’évolution de la pandémie de Covid-19», a affirmé M. Messaoud Boudiba. De son côté, le SG de la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation propose la reprise des cours entre le 20 août et le 30 septembre pour permettre d’achever le programme du troisième semestre.

Il préconise également de procéder au calcul des résultats des premier et deuxième trimestres pour le passage dans tous les niveaux, y compris la cinquième année primaire et la quatrième année moyenne, à condition de reporter la rentrée scolaire 2020/2021 à la première décade du mois d’octobre prochain. Un avis que partage également le président de l'Association des parents d'élèves, Khaled Ahmed, qui appelle à l’annulation des examens du fin de cycle primaire et de calculer les résultats des premier et deuxième trimestres, tout en reportant l'examen du baccalauréat pour la fin du mois de septembre ou début octobre.

