Ali-Mendjeli (Constantine) : La sûreté de wilaya sensibilise

Les services de la sûreté de wilaya de Constantine ont lancé dimanche dernier une campagne de sensibilisation en direction des habitants de l’unité de voisinage (UV) 17 à la circonscription administrative Ali Medjeli en vue de la prévention de la propagation du nouveau coronavirus et du respect de l’obligation de distanciation sociale. Cette campagne à laquelle ont été associés des représentants de la société civile dont l’association locale de protection de la nature et de la vie s’inscrit dans le cadre des mesures préventives décidées par l’Etat pour contenir la propagation du Covid-19 et le respect des dispositifs de sécurité, a affirmé le chef de la cellule d’information et relations publiques de la sûreté de wilaya, le lieutenant Bilel Benkhelifa.

La campagne qui a débuté devant le siège de la sûreté de daïra, inauguré récemment a ciblé les commerces de l’UV17 de fruits et légumes, d’alimentation générale, de pâtisseries traditionnelles et de coiffure y compris ceux ayant repris aujourd’hui leur activité en vertu de la nouvelle instruction du Premier ministre.

Les animateurs de l’initiative ont présenté aux commerçants visités une série de conseils de prévention insistant particulièrement sur le respect de la distanciation sociale et la nécessaire prise de conscience des citoyens des risques encourus.

Les propriétaires de salon de coiffure approchés par l’APS ont montré leur engagement à la prévention par le port de bavettes et de gants de protection, la désinfection régulière des locaux et le respect de la distanciation sociale entre les clients. Ahmed, coiffeur, a exprimé sa satisfaction de reprendre l’activité après une longue période d’arrêt et a affirmé «sa détermination à observer les mesures de protection nécessaire». Durant les deux premiers jours du ramadhan, les services de la sûreté de wilaya ont relevé 194 infractions de piétons et 22 infractions de véhicules au confinement sanitaire partiel à travers la wilaya de Constantine dont 109 infractions (99 de piétons et 10 de véhicules) à la circonscription administrative Ali Mendjeli.