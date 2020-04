Mascara : Production de 500 litres de solution de gel désinfectant

Le président de l'Assemblée populaire communale de Mascara, le Dr Amer Sid Ahmed, a déclaré que le laboratoire municipal du département d'hygiène et de protection de la santé débutera cette semaine la production d'une solution stérile de gel hydro-alcoolique. 500 litres seront produits dans un premier temps et seront distribués gratuitement aux établissements hospitaliers et aux administrations publiques. C'est pour fournir ce matériel nécessaire qui est largement utilisé et connu et qui a été très demandé pendant cette pandémie de santé que notre pays connaît, en particulier par les personnes qui sont en première ligne face au virus Corona, comme le personnel médical et paramédical, les agents hospitaliers, la protection civile, les éléments de sûreté nationale et de la gendarmerie nationale. L'APC a pris plusieurs mesures préventives pour limiter la propagation du virus en créant une cellule de gestion de crise avec la participation d'organisations caritatives et la société civile. 30.000 bavettes et plus de 1.500 vêtements de protection sont attribués aux médecins et aux travailleurs du secteur de la santé.

A. Ghomchi