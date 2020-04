SIDI BEL-ABBèS : La police veille au respect du confinement

Pas moins de 150 contraventions et une centaine de véhicules mis en fourrière sans évoquer les interpellations instantanées, lors de ces premières soirée du mois de Ramadhan, pour se conformer au dispositif de confinement mis en place et protéger la population.

L’évaluation est effectuée au quotidien par un déploiement efficace des effectifs de la police qui œuvrent sans relâche pour le bien du citoyen.

Le chef de sûreté de wilaya supervise en personne ces opérations de contrôle et d’identification en sillonnant les artères de la cité de la Mekkerra.

Une cité déserte le soir rompant avec les traditions d’animation de cette période. A situation exceptionnelle, traitement exceptionnel naturellement pour être à la hauteur, gérer au mieux cette crise et accompagner l’action du corps médical dans le traitement des patients atteint du virus.

Le slogan «La police au service du citoyen» n’est pas un vain mot au vu des efforts et sacrifices consentis par ce corps qui mérite toute la considération et le respect. Les activités sont portées d’ailleurs régulièrement à la connaissance du public pour sensibiliser la population autour de l’importance du confinement dans la préservation de la santé publique. «Il y a une adhésion d’une façon générale ce qui conforte grandement nos actes de prévention, il existe quelques résistances çà et là mais sans aucune incidence sur l’application du dispositif.

Les agents méritent tous les encouragements pour leur sens du devoir», précise le premier responsable de la sûreté de wilaya qui exprime sa satisfaction quant à l’accomplissement de la mission. Une mission difficile devant le nombre faramineux d’autorisations de circulation délivrées que l’on évalue à 1.500. Ces dérogations sont attribuées pour la plupart aux commerçants et opérateurs dans le souci d’assurer un approvisionnement régulier en produits alimentaires, fruits et légumes mais s’avèrent excessives parfois, compliquant la tâche du service d’ordre. L’adaptation s’est vite opérée et permet également aux autres intervenants à l’image des travailleurs de l’hygiène d’assurer les prestations de service public. Tout est rythmé à priori en ces soirées où le reflet des gilets bleu balise les voies et les intersections.

Jusqu’à l’aube, la cadence est scrupuleusement maintenue par ces éléments qui le plus souvent sont présents durant 14 heures. D’autres brigades prennent le relais le matin pour faire respecter les dispositions prises en matière de contrôle de la commercialisation et lutter contre toutes les formes de spéculation.

Des plis ont été instaurés pour signifier les nobles missions d’un corps dévoué au service de la collectivité.

A. Bellaha

3.000 policiers mobilisés

Un plan d’action a été élaboré par la sûreté de wilaya pour faire face aux exigences du mois de Ramadhan et assurer la sérénité dans la cité. 3.000 policiers sont mobilisés en la circonstance pour les besoins de ce programme qui comporte trois volets.

Communication et sensibilisation, prévention et lutte contre les formes de criminalité, le dispositif se veut un document de référence pour guider l’action de tous les intervenants avec ce souci de préserver le caractère de proximité et renforcer la relation de confiance avec le citoyen. Des instructions fermes ont été données aux agents de l’ordre pour le respect à la lettre de ces mesures pour préserver la santé de la population et protéger les biens des personnes et de la collectivité…

A. B.