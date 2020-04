Amina Abdelouahab, sénologue au CPMC d’Alger : «Le port de la bavette est indispensable»

Le docteur Amina Abdelouahab, sénologue au Centre Pierre et Marie-Curie d’Alger a déclaré à El Moudjahid, qu'il est indispensable de redoubler d’efforts pour endiguer la pandémie.

Le médecin précise que la stratégie engagée dès l’apparition du virus en Algérie à travers l’adoption des mesures du confinement a été judicieuse. Elle dira que l’Algérie a été parmi les premiers pays à adopter la méthode de confinement pour limiter la propagation du virus. «Cette longueur d’avance sur les pays chez qui le confinement a commencé beaucoup plus tard, comme les Etats-Unis, a fait que cette stratégie a réussi à éviter le pire», a indiqué le docteur Abdelouahab qui affirme que si on n’avait pas pris nos précautions à temps, on aurait vécu le drame italien ou espagnol ou même américain.

La sénologue qui préconise de multiplier les actions de sensibilisation envers les citoyens a exprimé également sa crainte quant à l’inconscience et l’irresponsabilité de certaines personnes qui bafouent les mesures de confinement et de distanciation sociale. Et d’ajouter : «Il était plus que nécessaire de faire très attention durant cette période durant laquelle, il faut maintenir le confinement, la distanciation sociale et les mesures de précaution». Pour ce qui est du port de la bavette, le Dr Abdelouahab estime que c'est indispensable. «Nous devons tous en porter, que l’on soit malade ou pas. L’erreur était de penser que seuls les malades devaient porter une bavette mais à l’heure actuelle, on sait qu’il y a des porteurs sains qui peuvent être contagieux. Donc à partir du moment où une personne n’a pas fait le test, elle doit sortir avec une bavette», a-t-elle insisté en exprimant son étonnement après avoir constaté un relâchement dans le respect des mesures de protection sanitaire. «Beaucoup de gens sont dehors pour faire leurs courses, à s'embrasser et se donner des poignées de main. Au cours des premières semaines de la propagation de ce virus, les gens avaient peur et étaient davantage conscients du danger, ce qui n’est plus, malheureusement, le cas aujourd’hui», a-t-elle déploré.

Concernant les malades chroniques, elle avoue qu’ils ont été un peu délaissés en raison de la situation actuelle car le danger réel reste, selon elle, le Covid-19. «Néanmoins, les consultations pour la détection de nouveaux cas de cancer sont toujours assurées et le service est opérationnel le plus normalement du monde», a-t-elle assuré.

La sénologue lance un appel aux cancéreux en rémission. «Nous leur demandons de ne pas se déplacer en cette période de pandémie pour ne pas aggraver leur situation surtout qu’ils sont très vulnérables au coronavirus», a-t-elle fait savoir, ajoutant également que les malades chroniques peuvent, par ailleurs, appeler leur médecin et avoir un avis sans se déplacer.

«A ce titre, les pharmaciens sont à saluer car les patients peuvent obtenir leur traitement en présentant seulement une ancienne ordonnance, ce qui facilite beaucoup les choses», s’est-elle félicitée.

Mohamed Mendaci