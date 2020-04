Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique : «Il ne faut pas baisser la garde»

Entretien réalisé par : Salima Ettouahria

Le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique estime qu’il ne faut pas baisser la garde et relève que les indicateurs de santé sont assez encourageants suite à la baisse du nombre de malades au niveau des services de réanimation.



El Moudjahid : Quelle évaluation faites-vous de la situation épidémiologique ?

Lyes Merabet : De manière objective et critique, nous sommes toujours dans une courbe ascendante et nous enregistrons tous les jours plus de cas avec une moyenne de 100 par jour. Nous sommes toujours dans une courbe ascendante. Le nombre de cas augmente mais pas aussi rapidement que dans d’autres pays. Le nombre de décès reste assez élevé. On relève également une discordance entre le nombre de décès et le nombre des cas officiellement recensés. Personnellement, je considère qu’il faut plus de recul et de données pour pouvoir évaluer objectivement la situation épidémique, car si on prend de manière abstraite les chiffres qu'on mettra en comparaison, on relève qu'il y a un taux de décès très élevé par rapport aux moyennes mondiales. Ces chiffres manquent d'objectivité. Le ministre de la Santé a reconnu que nos capacités de dépistage sont très faibles. L'évaluation objective repose sur des chiffres réels et un constat adossé à un dépistage massif, chose que nous n'avons pas pu faire jusqu'à aujourd'hui par manque de moyens, avec des laboratoires capables de réaliser ce genre d'examen et les kits de prélèvement qui doivent être mis à leur disposition pour travailler convenablement.

Bien qu'un effort considérable ait été consenti dans ce sens mais vu l'étendue de l'épidémie sur le territoire national, 47 wilayas concernées, des milliers de cas enregistrés : des centaines dans certaines wilayas et des dizaines dans d'autres, nous considérons qu'il faut déployer plus de moyens pour qu'on puisse dépister le plus grand nombre de cas. C’est d'ailleurs l'un des piliers du plan d'action en parallèle du confinement et des mesures de distanciation sociale et d'hygiène personnelle ainsi que toutes les démarches recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, ajoutées à la prise en charge des malades qui est un autre volet.



Peut-on dire que la situation s’améliore ?

Effectivement, la situation s'améliore. Le constat que nous faisons fait état d'une certaine stabilisation par rapport à la courbe de l'épidémie, même si on continue de recenser de nouveaux cas, chose qui est tout à fait normale. À mon avis, nous n'avons pas encore atteint le pic mais on est sur une situation plutôt rassurante grâce à toutes les mesures qui ont été prises. Nos appels en tant que médecins et praticiens de la santé publique, au début de l'épidémie ont eu écho chez les autorités du pays qui ont adopté les démarches nécessaires au bon moment. Nous avons appelé pour la mise en place du confinement général et total pour certaines régions y compris Alger. Le défi était de circonscrire l'épidémie et de ralentir la courbe de progression. Je pense qu’à ce niveau, il y a quand même des résultats mais il est encore trop tôt pour crier victoire et baisser la garde.



Le gouvernement a décidé d'alléger les mesures de confinement en ce mois de Ramadhan. Que pensez-vous ?

Je suis partisan du confinement total et général pour au moins deux semaines. C'est l'avis aussi de notre organisation syndicale qui compte parmi ses membres des spécialistes. Nous avons des médecins infectiologues, pneumologues, spécialistes en réanimation, des généralistes et des urgentistes. Nous sommes dans une concertation régulière et continue. Et nous avons relevé des indicateurs de santé qui sont assez encourageants. Le personnel de la santé exerce à l'aise dans les hôpitaux, du fait qu'il y a eu un ralentissement des flux de malades constaté depuis une semaine à dix jours de manière graduelle. Il y a moins de pression au niveau des services de réanimation. Nous allons insister pour maintenir encore pour deux ou trois semaines le dispositif qui a donné ces résultats en plus du traitement à hydroxchloroquine introduit précocement pour les cas représentant des complications. Je tiens toutefois à dire que le traitement n'est pas la solution. La solution est la vaccination que tous les peuples sont en train d'attendre.

S. E.