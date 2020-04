Chlef : Les citoyens partagés

Différents commerces et activités économiques ont repris le travail, dimanche à Chlef, suite à l’instruction adressée aux départements ministériels concernés, et aux walis de la République portant sur l’extension des secteurs d’activités autorisés à la reprise, au titre des mesures de confinement, a-t-on constaté. Ainsi, de nombreux commerces d’habillement, chaussures, et d’ustensiles de cuisine ont rouvert leurs portes au centre-ville de Chlef, devant une affluence modeste de citoyens, et dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale édictées par l’autorité sanitaire. Les salons de coiffure ont, également, repris du service à Chlef, au moment où la «cité Salem», réputée à l’échelle locale pour ses commerces d’électroménager et de vente de gros et détail des matériaux de construction et de travaux publics, était particulièrement animée. De nombreux commerçants de la place se sont félicités de cette décision susceptible, selon eux, de «réduire l’impact de la crise socioéconomique et les conséquences du confinement sanitaire», ont-ils estimé. Néanmoins, et Ramadhan oblige, ce sont les commerces de pâtisseries et de gâteaux traditionnels qui ont enregistré le plus d’affluence, recréant ainsi l’ambiance particulière du mois sacré. Seuls les taxis urbains n’ont pas repris du service, dans l’attente de l’annonce, par les autorités publiques, des mesures sanitaires préconisées pour ce type de transport. Approchés par l’APS, de nombreux citoyens se sont dits satisfaits de l’assouplissement des mesures de confinement durant le mois sacré du Ramadhan, au moment où d’autres se sont montrés «inquiets» à l’idée que «certains commerçants et citoyens ne respectent pas les mesures de prévention et de sécurité visant à éviter la propagation du nouveau coronavirus(Covid-19)», ont-ils indiqué. A noter que la wilaya de Chlef est soumise à un confinement partiel fixé entre 19h00 et 7h00 du matin.