Sétif : Le devoir de vigilance

Pour les Sétifiens accrochés à leur petit écran pour connaître, au journal de 19h, les derniers chiffres sur la pandémie, le fait de relever que la situation dans la wilaya de Sétif évolue en dents de scie pour rejoindre même les quatre premières loges à un moment donné, le message est on ne peut plus clair : redoubler de vigilance et de discipline pour endiguer le phénomène du COVID-19. Une vérité en appelant une autre, il est malheureux de constater que bien des indifférents voire des inconscients, irresponsables même, jouent avec leur santé mais oublient souvent qu’ils mettent en péril la vie des autres qui n’ont rien fait pour s’exposer à un tel sort. Pour s’en enquérir il suffit tout simplement de se rendre, dans la matinée, vers ces lieux publics, ces marchés fussent-ils pour les plus importants fermés pour se rendre compte que les gestes barrières que chacun a le devoir de respecter se fondent souvent dans des pratiques que nous avions cru révolues par la force et la sagesse de toutes les campagnes de sensibilisation menées chaque jour que Dieu fait par tous, institutions étatiques, services de santé, mouvement associatif, protection civile, sûreté de wilaya et gendarmerie nationale qui ne ménagent aucun effort. Pire, certains adultes n’hésitent pas à se faire accompagner de leur progéniture et l’entraîner dans de telles situations en attendant peut-être que la nature fasse le reste. Quant à ceux qui pensent que la décision d’élargir la liste de certains commerces équivaut à un déconfinement, l’erreur est aussi de taille et la vigilance devrait plus que jamais être de mise. Il y va de la santé de tout un chacun, du droit à cette armée de femmes et d’hommes en blouse blanche de souffler, même si, comme tous ceux qui s’investissent sans répit sur terre et dans les airs, ils le ressentent comme un devoir envers la nation. Dans cette fierté partagée par tous les Algériens jaloux de leur patrie, l’Etat a mis tous les moyens qu’il fallait. Alors agissons ensemble, avec une vigilance redoublée pour aller vers la victoire.

F. Zoghbi