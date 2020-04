Tizi Ouzou : Des citoyens appréhendent le relâchement

Quelques commerces ont rouvert à Tizi Ouzou et les gérants sont soulagés de pouvoir reprendre l’activité après près d’un mois de fermeture. Ils ont mis en place un dispositif permettant à leurs clients de s’approvisionner sans risque de contamination.

De légers aménagements aux entrées et à l’intérieur de ces magasins ont été effectués au lendemain de l’annonce de la mesure de réouverture. Dans certains magasins, les clients sont priés d’utiliser le gel hydro-alcoolique mis à leur disposition et de respecter toutes les mesures de prévention, particulièrement la distanciation sociale.

D’autres commerçants ont exigé le port de masques ou de bavettes pour accéder à leurs magasins. Certains clients font preuve d’un manque de civisme en passant outre ces mesures, ce qui provoque souvent des rixes. Ce comportement a été aussi constaté au niveau du marché de fruits et légumes du centre-ville de Tizi-Ouzou où la règle d’observation de distanciation n’est pas respectée. Ce relâchement constitue un grand risque de contamination et de propagation du coronavirus, d’autant plus que l’hygiène fait gravement défaut dans ce marché. Eu égard à ce constat, des citoyens estiment qu’il est impératif et urgent de renforcer la présence des forces de l’ordre ainsi que les services de contrôle des pratiques commerciales au niveau de tous les espaces commerciaux et les établissements accueillant le public afin d’imposer le respect des mesures de prévention dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette pandémie. Il est aussi recommandé l’intensification et la généralisation des campagnes de sensibilisation.