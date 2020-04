Contrôle des pratiques commerciales à Tizi Ouzou : Le dispositif renforcé

Quarante deux brigades de contrôle des locaux commerciaux et marchés sont mobilisées pour le mois de ramadhan dans la wilaya de Tizi-Ouzou, qui effectueront quotidiennement des visites inopinées au niveau des commerces de gros et de détail de différents produits à travers l’ensemble des localités, a-t-on indiqué. Les contrôleurs veillent à la protection du pouvoir d’achat du citoyen et de sa sécurité alimentaire, ainsi que la lutte contre la spéculation et la fraude.

Ils contrôleront les boulangeries, les vendeurs de fruits et légumes et les boucheries et veilleront surtout au respect des mesures d’hygiène, de l’affichage des prix et de la conformité de ceux des produits subventionnés par l’Etat. Les contrôleurs n’ont pas constaté d’infractions aux pratiques commerciales et n'ont pas établi de procès-verbaux. Les prix de divers produits alimentaires, notamment les fruits et légumes et les viandes n'ont pratiquement pas augmenté, a-t-on constaté. Les agents de la direction du commerce sont sur le front de lutte contre la spéculation, la fraude et le stockage de produits de large consommation depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19 pendant laquelle ils ont effectués en collaboration avec les services de police plusieurs opérations de contrôle qui se sont soldées par la saisie et la destruction de plusieurs tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation.

