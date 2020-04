Sidi Bel-Abbès : Distribution de 1.000 couffins alimentaires

À Sidi-Bel-Abbès, le prix de la pomme de terre n’a guère excédé la barre des 35 dinars, mais les autres produits ont connu une flambée sous le regard impuissant des consommateurs.

La tomate est vendue à 120 dinars, la carotte à 110 et le poivron à 150. Les viandes rouges ont atteint le seuil de 1.700 dinars le kilogramme. Des brigades d’intervention des services du commerce soutenues dans leur action par les éléments de la Sûreté et de la Gendarmerie, ont été constituées pour la régulation d’un marché. Un élan de solidarité a été observé pour venir en aide aux couches les défavorisées avec la distribution de 1.000 couffins.

La campagne s’est élargie pour englober l’ensemble des communes et zones rurales grâce à l’implication du mouvement associatif.

Notons que le dispositif de prévention et de confinement a été respecté en grande partie par la population.

