Sétif : La solidarité gagne du terrain

A Sétif, le vaste élan de solidarité qui est relevé partout à travers les communes depuis le début de cette pandémie s’intensifie et gagne même des proportions à la mesure traditionnelles propres à la cité de Ain Fouara, où des actions du mouvement associatif ou individuelles se joignent à cette dynamique déployée par l’Etat.

L'opération d'attribution de la somme de 10.000 dinars décidée par le Président de la République au profit des familles nécessiteuses et celles impactées par les mesures de confinement mobilise l’ensemble des moyens d’Algérie- Poste.Cette opération s’est d’ailleurs déroulée dans de bonnes conditions en faveur des bénéficiaires, note-t-on. « L’argent a été versée dans les comptes des 63.495 bénéficiaires dont près de 50 % ont déjà retiré cette allocation et d'autres continuent de le faire dans le respect des mesures de prévention du coronavirus Covid-19 », indique Rdjem Mohamed Tayeb, le directeur des postes et télécommunications.

Plus de 35.000 kits alimentaires ont également été distribués à ces couches vulnérables, notamment celles des zones d’ombre et les familles nécessiteuses. La dernière opération en date qui fait suite à une action d’envergure marquée par l’envoi de 15 camions de produits alimentaires vers la wilaya de Blida est celle d’un opérateur économique qui a procédé jeudi dernier en collaboration avec la direction du commerce et sous l’égide du wali, à l’envoi vers cette même destination, d’une caravane de la solidarité composée de 5 camions avec plus de 3.000 kits alimentaires.

Des gestes du cœur qui s’inscrivent de plain-pied dans cette dynamique de l’unité et de la fraternité des Algériens, au moment où d’autres associations s’investissent dans d’autres créneaux non moins importants marqués par la fourniture aux hôpitaux, d’équipements médicaux et de produits de prévention.

L’exemple du bureau de wilaya de l’association des oulémas musulmans est édifiant.

F. Zoghbi