Constantine : La «rahma» s’adapte

Une fois n’est pas coutume, on ne verra pas cette année les restaurants « Rahma », symboles de la solidarité en ce mois de jeûne, ouvrir leurs portes aux nécessiteux et aux voyageurs aussi. En effet, le dispositif de confinement en vigueur à travers le territoire national imposant la fermeture de tous les établissements de restauration, lesquels accueillent habituellement les initiatives de bienfaiteurs et des organismes de solidarité à l’image du Croissant rouge algérien (CRA), rend impossible l’exercice de ces espaces cette année, et ce afin de limiter la propagation du Covid-19. Dans l’objectif de pallier cette absence, la Direction locale de l’Action sociale et de la Solidarité (DASS) a proposé aux personnes désirant faire acte de solidarité à l’occasion du mois de ramadan à préparer des repas chauds qui seront acheminés aux familles bénéficiaires avant la rupture de jeûne. De la sorte, les mesures prônées par les autorités seront respectées, de même que les foyers durement frappés par la crise sanitaire, notamment ceux dépendant complètement des revenus procurés par le travail journalier. Mme Samia Gouah, DASS de Constantine, a déclaré : «Vu la période que nous traversons, il fallait s’adapter et trouver le moyen de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Nous avons conditionné l’agrément des initiatives prises par des citoyens par leur capacité à pouvoir préparer des plats à emporter et les faire parvenir dans de bonnes conditions à leurs destinataires. Pour le moment, une seule personne s’est manifestée, ce qui est compréhensible, d’autant plus que de notre côté, nous serons tenus de veiller à ce que toutes les exigences en matière d’hygiène soient présentes lors de la préparation et de la distribution des repas, c’est dire que cette action n’est pas de première évidence. Mais on laisse la porte ouverte aux bonnes volontés». Pour rappel, les services de la DASS ont réuni près de 4.400 couffins contenant des produits de première nécessité à distribuer en ce début de ramadan.

Issam B.