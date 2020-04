Orangina et Hamoud Boualem : Deux labels «made in Algeria»

Orangina et Hamoud Boualem : ce sont deux marques de boissons gazeuses qui sont nées en Algérie et qui, à ce jour et en dépit de la concurrence exercée par d’autres marques, notamment étrangères, y sont demeurées parmi les plus populaires.

Que dire donc des boissons gazeuses Orangina et Hamoud Boualem, si ce n’est qu’elles figurent, avec Coca Cola et Ifri, parmi les boissons favorites des Algériens, et le sont particulièrement durant le mois de ramadan. On peut avancer qu’elles sont même connues au-delà des frontières, notamment dans des pays comme l’Angleterre, le Canada, les Etats-Unis et la France où même un partenaire a été gagné qui fabrique sous licence la limonade

Selecto afin de mieux répondre aux besoins de la communauté algérienne établie dans ce pays.



Orangina est née dans la Mitidja



Pour la petite histoire, elle a été créée à Boufarik, région des plus belles oranges. Le mot Orangina dérive de Naranjina -qui signifie petite orange-, un soda espagnol élaboré par un certain docteur Trigo à base de concentré d'orange dont la bouteille était surmontée, en guise de bouchon, d'une petite fiole contenant une lampée d'huile du fruit. Cette boisson n’échappe pas au flair de Léon Béton, un pied-noir natif de Boufarik, préoccupé de la promotion de l’orange du cru. En 1936 donc, il rachète Naranjina, en change la formule, en ajoutant au mélange d’origine de l’eau sucrée puis gazéifiée. Et c’est ainsi qu’Orangina est créée !

Il n’y a jamais eu d’usine Orangina à Boufarik. On ne fabriquait que le concentré d’orange. Ensuite le soda était fabriqué à partir du concentré à Blida par les entreprises Marin et à Alger par les entreprises Montserrat.

La première bouteille Orangina en verre granulé est inventée en 1951. La célèbre affiche de Villemot, qui présente la marque avec un parasol formé d’un zeste d’orange, l’a fait entrer dans l’imaginaire collectif.

La guerre de Libération nationale contraint Jean-Claude, le fils de Léon, à s’installer à Marseille, où il fonde, en 1956, la société Rhône-Orangina. Vingt-huit ans plus tard, Pernod-Ricard s’en empare et la propulse sur le marché mondial. Orangina n’a pas été vendue à Coca Cola. Depuis novembre 2002, elle est une filiale de Schweppes.



Hamoud Boualem, un label made in Algeria depuis 1878



Eh oui, les origines de la société remontent bel et bien à l’année 1878 quand le distillateur-aromaticien Youssef Hamoud, limonadier de surcroît, a commencé à produire des boissons. Très rapidement, ses boissons gazeuses ont eu du succès, et notamment lors de l’exposition universelle de 1898, connue par la construction de la Tour Effeil. Sa limonade -qui était appelée La Royale à l’époque- a été distinguée par une médaille d’or suivie par d’autres médailles et récompenses internationales.

Produite et commercialisée aujourd’hui sous le nom de Hamoud «Blanche», cette boisson pionnière est toujours le chef de file et reste très fortement appréciée parmi les boissons gazeuses. D’autres produits à succès font partie du cœur de la gamme comme la Selecto, limonade foncée au goût de pomme et les limonades aux citrons et oranges pour la marque Slim.

Il est même probable que la limonade Selecto soit exportée aussi vers les pays du Golfe. Récemment une étude a été publiée, qui a identifié Hamoud Boualem comme la marque la plus connue et la plus populaire de toutes les boissons gazeuses en Algérie. Pour tout dire, cette marque continue d’occuper une place prépondérante non seulement dans l’estomac, mais aussi dans le cœur des Algériens.

Kamel Bouslama