Stars des Ramadhan d’antan, Mohamed Touri : Un martyr dessinateur de sourire

Par : Sihem Oubraham

C’était l’époque des débuts d'Ahmed Ayad, dit Rouiched, interprétant son premier sketch «Dara fe square» dans la troupe de Réda Bey que dirigeait Mahboub Stambouli, ou de Badredine Bouroubi, affûtant dans cette même troupe ses armes de comédien comique et de chanteur-compositeur prometteur. Ou encore de Sid Ali Houat, dit Fernandel, qui allait faire un tabac avec ses célèbres chansons «Yemma, marti ou ana et Balek me’trig».

Durant cette même période, le futur virtuose Hassan El Hassani dit Boubagra mettait déjà en place sa troupe théâtrale à Berrouaghia et s’apprêtait à faire une entrée triomphale sur les planches scéniques de la capitale.

Parvenant, pour sa part, à intégrer la troupe théâtrale de la radio que dirigeait Mahieddine Bachtarzi qui le voyait d’un bon œil, compte tenu de ses grandes aptitudes artistiques, Mohamed Touri allait d’ores et déjà se mettre sur la voie du grand maestro Rachid Ksentini, ne tardant pas à s’affirmer, en plein cœur de la capitale. En 1947, il rejoindra l’Opéra d’Alger (actuellement le théâtre national d’Alger), dont la section arabe était dirigée par Mahieddine Bachtarzi.

Mohamed Touri ne fera pas partie de la troupe du FLN

À l’instar de Mustapha Kateb et Allel El Mouhib d’autres artistes travaillaient déjà à l’Opéra. Mustapha Kateb qui sera à la tête de la troupe du FLN ne pourra jamais faire appel à Touri car il était à Serkadji. En effet, tout comme Hassan El Hassani, Tayeb Abou Elhassan et beaucoup d’autres artistes qui étaient soit en prison soit au djebel, Mohamed Touri ne fera pas partie de la troupe du FLN.

A peine deux mois après sa sortie des geôles colonialistes où il avait subi les plus atroces tortures, il mourrait des suites des séquelles des tortures. Gagnant en expérience en matière d’expression théâtrale, Mohamed Touri conçut sa première pièce théâtrale, El Djouhala el medda’ine el ilm (Les prétendus savants) en arabe classique, puis continuant sur sa lancée, il en vint à fonder une troupe de spectacle, la toute première créée à Blida et qui produisit nombre de sketches et pièces théâtrales. Citons, entre autres, «Les malheurs du pauvre», composée par Moussa Kheddaoui, mais Mohamed Touri écrivait aussi ses comédies empreintes d’un ton social, exposées dans un premier temps en arabe littéraire. Mais il dut, par la suite, recourir à l’usage de l’arabe dialectal populaire.

A l’instar de ce qu’entreprirent, auparavant, les fondateurs Allalou et Ksentini qui avaient recouru à la langue daridja (dialectal), parler de tous les jours, beaucoup plus par souci de se faire comprendre par les larges couches de la population algérienne que par considération du taux d’analphabétisme élevé dans les milieux populaires.

Ce qui fut vérifié avec sa célèbre pièce «Le Kilo», considérée comme l'une de ses œuvres-maîtresses en arabe dialectal populaire qui contribua à rehausser sa renommée partout où il la présentait, notamment à Alger, Oran et Constantine, etc, suscitant l’admiration du public qui vibrait à ses intonations familières. Ce franc succès auprès du large public incita Mohamed Touri à poursuivre ses tournées triomphales. Affûtant ses armes, il ne cessait de perfectionner son art au fil du temps et parvint à acquérir une grande réputation grâce à ses prodigieuses capacités dans les rôles qu’il interprétait. Interprétant des rôles dramatiques que soulignaient son aspect constamment tristounet et son verbiage concis et raréfié alliant à une sobriété de gestes à un flegme tout britannique, c’est tout naturellement que Mohamed Touri allait être surnommé, en 1955, par un journal algérois, le Buster Keaton algérien.

S. O. (À suivre)