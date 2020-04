Patrimoine , Mascara, Sidi Aïssa Berrahmoun, saint patron : Un passé prestigieux

Par : A. Ghomchi

Durant l’époque romaine, la wilaya a abrité plusieurs cités et forteresses qui furent construites telles que Castra Nova (Mohamadia), Aqua Sirence (Bouhanifia) Alamilaria (Benian) Tasacora (Sig) et Sira (Hacine)

Mascara a connu sa prospérité culturelle durant l’époque ottomane où elle est devenue la capitale du Beylik de l’Ouest de 1701 à 1792, période durant laquelle plusieurs ulémas se sont distingués. Bien que les Ottomans divisent la ville en plusieurs quartiers comme Ain Béida, Bab Ali, Argoub Smail et les entourent de murailles, cette ville qui a vu naitre l’Emir Abdelkader où il a appris le Coran et le savoir qui lui ont servi de point de départ pour entamer son combat contre l’envahisseur français, une révolution qui a duré plusieurs années. Cette wilaya a également un patrimoine culturel et archéologique riche et varié qui peut faire d’elle une destination privilégiée des chercheurs et des spécialistes dans le domaine archéologique. A Remaikia, à quelques encablures de la ville de Tighennif, il n'y a pas que la nature pour vous séduire, avec ses multiples atouts, là nous allons sur un autre versant historique et culturel qui invite à une plongée dans le passé et une civilisation, qui remontent à plus de 200.000 ans. Le Saint patron Sidi Aissa Berrahmoun, septième grand-père d’une grande famille d’érudits et de récitants du coran, a préféré élire domicile loin des siens, à mi-chemin entre le chef-lieu de daïra de Hachem et la localité de Ain Mansour, à quelques kilomètres du chef-lieu de la commune de Hachem, dans le but de faire des recherches religieuses. Le mausolée est installé au sommet d’une colline surplombant un oued et une source, un genre d’abri construit pour cacher la partie inférieure de la personne qui peut prendre un bain. Non loin de là, on distingue un puits à partir duquel on exploite l’eau que dégage la source en excédent pour irriguer les cultures. Cette source a séché après que les fellahs, riverains des lieux, ont procédé au forage de plusieurs puits; la source était classée patrimoine thermal. Aujourd’hui, il ne reste que les traces de cette source d’eau naturelle, mais d’après des spécialistes, l’eau se trouverait à huit mètres seulement sous terre et pourrait être extraite une nouvelle fois, mais reste à savoir si elle gardera les mêmes bienfaits que celle qui se dégage de la source. Sidi Aissa Berrahmoun est le gardien d’un grand cimetière qui aurait plus de 300 ans. Ce cimetière est à l’abandon, sans aucun entretien et ne bénéficie d’aucune protection. Un vieillard nous dit que cet endroit était très fréquenté à une certaine époque, les gens empruntaient une simple piste pour s’y rendre, on amenait des enfants qui étaient atteints de rougeole et d’autres maladies de la peau pour leur faire prendre un bain et l’enfant, miraculeusement, guérissait deux à trois jours plus tard. Les personnes âgées prenaient aussi des bains, mais depuis que les fellahs ont commencé à exploiter leurs terres et que des puits, creusés à la sonde, ont été créés tout autour, la source a fini par disparaître et l’endroit est devenu désertique, plus personne ne s’y rend. Avant, l’oued coulait à flots, de la source se dégageait une bonne eau, des gens venaient de tous les coins de l’ouest, chaque jour des voitures circulaient à travers champs pour arriver à la rivière ; mais aujourd’hui tout a changé, plus personne ne rôde dans les parages puisque la source a séché, et comme l’oued et les champs sont exploités, les fellahs ne vous permettent pas d’emprunter leur champs. Il n’y a plus de route qui mène au Mausolée, mais qui sait, peut-être qu’un jour cette source reviendra, nul ne sait. Fort heureusement, les douars avoisinants ont été peuplés, comme par le passé, grâce à l’aide à l’habitat rural; sans doute parce que les gens ont été sensibilisés à rejoindre leur douar pour l’exploitation de leur terre et l’élevage d’autant plus que la région et son climat s’y prêtent, on a même vu des oliveraies et des grenadiers irrigués par le système d’aspersion.

A. G.