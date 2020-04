Au fil du temps : Piété et foi en Dieu

Par : Ramdane Bezza

La piété (taqwa) est avant tout un mode de vie que le croyant adopte comme un bouclier en vue de se préserver de tout acte allant à l’encontre de la législation divine. C’est un comportement social qui doit lui permettre, à la fois, de ne pas sombrer dans le pêché ou de succomber aux illusions, et de signifier la foi en Dieu et au jour du jugement. La piété, telle que décrite dans le Coran, est présentée sous différentes formes. C’est une forme de provisions et de réserves, de meilleure couverture dont l’homme peut se vêtir et de forteresse impénétrable face aux dangers des pêchés et des interdits.

C’est aussi une monture dont le contrôle mène au paradis et le moyen de traverser des situations délicates. Ce mode de vie est par conséquent un moyen qui doit permettre au croyant de se protéger contre tout éventuel pêché et de consolider davantage ses convictions. C’est aussi cette conduite qui lui permettra de ne pas s’éloigner du droit chemin. La piété peut être identifiée à travers différents aspects de la vie de l’individu puisque l’on parle couramment de piété sociale, financière, politique, morale… et qu’elle contribue efficacement à l’édification de l’homme, au sens des responsabilités, à la liberté, tout en étant un guide du droit chemin. L’Imam Ali (AS) en a dit : «La piété est une vertu de l’âme et un facteur d’éducation spirituelle à travers lequel l’âme de l’homme s’édifie et s’épanouie.»

Si l’on considère la piété comme un mode de vie, c’est surtout parce qu’elle engendre trois types essentiels de relations, que le croyant est tenu d’adopter, en tant que règle de conduite :

-Une relation du pieu au Créateur et qui consiste à respecter le pacte qui les unit, l’allégeance qui le lie à Lui, en raison de sa soumission (islam). C’est en d’autres termes respecter toutes les prescriptions et les proscriptions du Tout- Puissant.

-Une relation du pieu à lui-même, par une pratique de la vérité, de la bonté, toujours en quête de bonnes actions.

-Une relation du pieu à la société, en étant un modèle de droiture, en constante recherche de justice et de vérité, bien loin du tort et du préjudice.

La piété est donc un mode de vie exemplaire, qui devrait constituer le seul idéal auquel tout croyant doit aspirer.

A l’occasion du mois sacré du ramadhan, il serait également bon de rappeler que la finalité du jeûne reste, bien entendu, la piété. Jeûner ne consiste pas uniquement à s’abstenir «du ventre et du sexe», mais d’éviter tout acte douteux pouvant mener à l’interdit. Durant le ramadhan, la piété ne peut que consolider la conduite du jeûneur, qui consiste aussi à préserver sa langue du mensonge, de la médisance, du regard de tout pêché (interdit). Remplir son temps par les invocations de Dieu, les supplications et la lecture du Coran reste la meilleure recette pour «garder» sa langue.

R. B.