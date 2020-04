Savoir, Le prophète Mohammed (Qsssl) : Enseignements et sens de la sîra

C’est à la suite de l’inspiration divine, que le Sceau des envoyés (saws) s’était armé des conditions de la victoire. Il n’appartenait au Prophète (saws) que d’appliquer les indications et les instructions mentionnées dans le Coran. Il en résulte que le retour aux assises solides de la nation islamique et de sa gloire est défini par l’imitation réfléchie et raisonnée de la guidance prophétique.

A ce sujet, le Très-Haut dit : « Dis-leur : « Obéissez à Dieu, obéissez au Prophète ! « S’ils refusent d’obéir, le Prophète aura au moins assumé sa responsabilité. À vous d’assumer la vôtre. La mission du Prophète consiste uniquement à vous transmettre le Message en toute clarté. «[11] (S.24, 54).

Ce verset nous montre le chemin de l’instauration de la dignité des musulmans dans le monde. Il est suivi par son éclaircissement et de ses conditions :

« A ceux d’entre vous qui croient et font œuvre de piété, Dieu a promis de faire d’eux les vicaires sur terre, comme Il l’avait fait de ceux qui les ont précédés, d’affermir leur culte qu’il Lui a plu, de leur faire professer et de transformer leur crainte en sécurité. Qu’ils M’adorent donc sans rien M’associer et ceux qui, après cela, renieront leur foi, seront de véritables scélérats ! * Observez la salât ! Acquittez-vous de la zakât ! Obéissez au Prophète ! Peut-être vous sera-t-il ainsi fait miséricorde. « La sîra nous parle de la vie du Prophète à la Mecque, ensuite de son entrée à Médine et se termine avec sa mort. Entre ce début et sa fin, elle nous éclaire sur sa juridiction, sur le plan de l’affirmation et de la consolidation des assises de la société, sur son éducation et sur ses moyens pour édifier un Etat. Elle nous explique, par la même occasion, les luttes contre ses ennemis intérieurs et extérieurs.

Le chercheur s’attardera sur la législation prophétique dans le domaine de la politique sociale, de ses pactes avec les gens du Livre. Le règlement des affaires économiques n’est pas épargné. Ce qui implique la distribution équitable des biens entre tous les membres de la nation, de sorte à assurer, en toute justice, le progrès social et améliorer ainsi les conditions de vie de tous.

D’une manière générale, la sîra nous expose l’élévation de la pensée du musulman dans sa compréhension de cette religion révélée pour sauver l’humanité des ténèbres de l’obscurité et de l’adoration des idoles anciens et modernes. Pour ce faire, il a aussi des obligations envers tout le genre humain, hommes et femmes, quelle que soit leur croyance religieuse ou leur idéologie politique. Il sera jugé en fonction de son comportement quotidien au sein de sa femme et avec le voisinage immédiat.



L’Etat des lieux. La perversité de l’âme



Dieu a gratifié Ses créatures en leur envoyant Son messager Muhammad (saws), après une longue période écoulée depuis l’avènement de Sidna Aïssa. Entre temps, les gens ont falsifié, manipulé et déformé la religion. Ils l’ont détournée de sa voie réelle et éternelle [12].

Cependant, le Très-Haut a créé en chaque âme humaine une conscience vivante animée d’une foi en Son existence, Son pouvoir créateur, Sa manifestation permanente et Ses prescriptions éternelles. C’est ainsi que lorsque l’âme se rend responsable de défectuosités religieuses et morales, cette conscience, soulevée par la force de la foi, s’insurge aussitôt de l’intérieur. C’est alors que certaines personnes se repentent et reviennent vers Dieu car en cette âme, il reste toujours quelques éléments purs de cette ferveur qui lui rappelle ses devoirs religieux : c’est ce qui s’appelle l’âme apaisante.

La foi en elle se dresse devant la désobéissance, la détourne de ses faux choix et dirige ensuite le désobéissant dans la vraie voie. Il n’en reste pas moins qu’il se trouve une âme qui ne frémit pas lorsque la conscience, fondée sur la foi, s’émeut et se soulève contre elle. Bien au contraire, elle tente de la faire taire en lui présentant, sous différentes manières, de fausses justifications. Aussi, continue-t-elle à multiplier les désobéissances au point de bousculer et de renverser en elle toutes les barrières morales.

Elle se familiarise aussitôt avec ses imperfections et ses déficiences et se plait dès lors dans son engagement dans une voie contraire à celle de Dieu. Elle se transforme en une âme ordonnant le mal et le blâmable. Heureusement qu’elle se heurte chaque fois et si souvent à une force dynamique et croyante qui se tient devant son parcours déviationniste, tant et si bien qu’elle finit par la ramener dans le droit chemin et la conduire dans le sens de la traversée d’une nouvelle étape, où un second souffle de la foi authentique la propulse et l’actionne de nouveau.

---------------------

VERSET DU SAINT CORAN

«Ceux qui sont installés dans la foi et qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent dans leurs cœurs aucune envie pour

ce que les immigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s’il y a pénurie chez eux, ce sont ceux-là qui réussissent.» (59:9)



HADITH

Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Ô vous les gens ! Votre Seigneur est unique et votre père est unique ; vous descendez tous d’Adam et Adam provient de la terre. Assurément, le plus noble d’entre vous auprès d’Allah est le plus pieux, et l’arabe n’a pas plus de mérite que le non-arabe sauf s’il se distingue par la piété. »

Authentifié par Albâny dans At-targhîb wa At-tarhîb.