El-Tarf : Arrestation de 7 individus pour trafic de drogue

Les services de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) d’El-Tarf ont mis fin aux agissements de 7 individus pour trafic de drogue à Besbes, a-t-on appris, samedi, auprès du chargé de la communication à la sureté de wilaya. Exploitant une information faisant état de trafic de drogue auquel s’adonnait un individu au niveau d’une baraque érigée illicitement à côté de son domicile, les services de police ont ouvert une enquête qui s’est soldée par l’arrestation d’un premier suspect, a ajouté le commissaire principal, Mohamed Karim Labidi. La perquisition de la construction illicite a permis de mettre la main sur 90 grammes de kif traité ainsi qu’un lots d’armes de blanches prohibées (couteaux et épées) et une importante somme d’argent représentant les revenus de vente de la drogue, a précisé la même source en signalant que la bâtisse était exploitée pour le stockage de la drogue ainsi que pour les soirées dédiées aux jeux de hasard. 6 autres complices ont été, également, arrêtés, a poursuivi la même source.

Poursuivis par le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel de Dréan pour trafic de drogue, 3 d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt et le reste a été destinataire de convocations de comparution à une date ultérieure, a-t-on conclu.