Médéa : Un plan de sécurité spécial

Les services de sûreté de la wilaya de Médéa ont mis en place un plan spécial de sécurité et de prévention visant la sécurisation des citoyens et la préservation de leur santé, à l'occasion du mois de Ramadhan et à la suite de mesures du confinement sanitaire élargies au niveau de la wilaya, a indiqué hier un communiqué des services de la Sûreté nationale.

Il s'agit, selon la même source, d'un redéploiement des forces de police, d'une rallonge de leur temps de travail et d'une intensification de leur présence sur les sites et lieux névralgiques qui connaissent une affluence des citoyens après l'élargissement des secteurs d'activité et l'ouverture des commerces.

Le plan prévoit également des mesures de prévention et de sécurité visant à renforcer les formations de sécurité à l'effet d'assurer la présence effective et sur le terrain des forces de police, jour et nuit, pour assurer l'application et l'engagement aux mesures de confinement pendant le mois béni, notamment le couvre-feu de 17h à 7h, a poursuivi le communiqué.

Il est question, en outre, de mettre l'accent sur la sensibilisation des citoyens, en utilisant divers moyens tels les haut-parleurs installés sur les véhicules de police, au niveau des marchés quotidiens, en vue de les inciter à respecter les mesures de prévention ( règles de distanciation et port de masques).

Les propriétaires de locaux, touchés par les mesures de l'élargissement d'activité, sont, quant à eux, sensibilisés à la nécessité de prendre toutes les précautions nécessaires afin de protéger les citoyens contre la propagation du Coronavirus, conclut la source.