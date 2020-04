OIT : Appel à une action mondiale plus solide

Le Directeur général de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Guy Ryder, a affirmé que les mesures de soutien actuelles prises par les ministres du Travail et de l’Emploi du G20 en faveur d’une «coopération totale au niveau mondial» en vue de préserver les emplois et les revenus des populations, sont «insuffisantes». Dans une déclaration publiée sur le site de l'organisation, M. Guy Ryder a affirmé qu'à l’heure où la crise s’étend aux pays à revenu faible ou intermédiaire, il faut redoubler d’efforts pour protéger les travailleurs et soutenir les entreprises, car ces pays sont moins bien préparés à une crise qui se prolonge. «Une solidarité internationale s’impose pour soutenir les investissements dans ces économies – et notamment dans leur renouveau social et environnemental, leurs populations et leurs institutions du travail –, qui protègeront efficacement les travailleurs et leurs familles. Sinon, les inégalités déjà bien marquées vont se creuser, la pauvreté va s’accentuer, le progrès social va reculer et le processus de reprise sera un parcours semé d’embûches», a-t-il prévenu.

Après la réunion extraordinaire virtuelle du 23 avril, les ministres du G20 se sont engagés à «adopter», dans le cadre d’une coopération totale au niveau mondial,une approche centrée sur l’humain pour stimuler l’emploi, favoriser la protection sociale, stabiliser les relations professionnelles et promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail. L’OIT propose une réponse politique intégrée à la pandémie de COVID-19, qui repose sur quatre piliers, à savoir stimuler l’économie et l’emploi, soutenir les entreprises, les emplois et les revenus, protéger les personnes qui travaillent durant le confinement et au moment du redémarrage des économies, et recourir au dialogue social.