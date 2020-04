Le professeur Abdelaziz Tajeddine : «Les gestes barrières doivent être appliqués de façon rigoureuse»

Entretien réalisé par : Amel Saher

Le professeur Abdelaziz Tajeddine, chef de service épidémiologie et médecine préventive au niveau de l’hôpital pédiatrique de Canastel, et directeur du laboratoire d’enseignement et de recherche en maladies émergentes et ré-émergentes, indique qu'il y a un consensus mondial sur le fait que les enfants sont épargnés par le Covid-19, surtout dans sa forme grave.

El Moudjahid : L’hôpital pédiatrique abrite un centre Covid-19. Qu’en est-il de la prise en charge des enfants atteints du coronavirus ?

Pr Abdelaziz Tajeddine : Du 15 mars au 25 avril, nous avons enregistré 10 cas suspects sur lesquels un seul cas a été diagnostiqué positif. Il s’agit d’une fille âgée de 18 mois. Son état général est bon et elle est toujours hospitalisée au service infectieux. Cependant, nous n’avons eu aucun décès.

Parmi le personnel médical et soignant, seul un cas est confirmé positif. Il s'agit d’une infirmière du service des brûlés qui est actuellement hospitalisée à l'EHU d'Oran et dont l'état général est conservé. Les autres membres du service ne sont pas malades et des tests PCR ont été réalisés chez trois d'entre eux et sont négatifs.

Y a-t-il une organisation de l’isolement des cas suspects à leur arrivée à l’hôpital pédiatrique ?

Dès le 12 mars, une cellule de crise a été installée, ainsi qu'une cellule de veille composée des médecins chefs des services infectieux, d’épidémiologie, de pneumologie, de réanimation polyvalente, de pharmacie, des urgences médico-chirurgicales et de la directrice de l’EHS de Canastel. Nous avons élaboré et mis en place le circuit du malade à l’intérieur de l’établissement. Des moyens humains et matériels ont été dégagés. Il faut noter la carence de tests PCR. L’enfant arrive au centre de tri, il est accueilli par des médecins généralistes et dès le moment où il présente de la fièvre avec toux sèche, il est orienté vers la consultation spécialisée qui confirme la suspicion et l’enfant est hospitalisé au niveau de service infectieux. Le prélèvement est assuré par le SEMEP et acheminé vers le laboratoire. Au niveau du service infectieux, des lits sont réservés et dans le service réanimation, deux lits sont dédiés aux cas graves.

Y a-t-il une population plus vulnérable comme les enfants atteints de certaines pathologies chroniques spécifiques ?

Dans le monde, il y a un consensus autour du fait que les enfants sont épargnés par le Covid-19, surtout dans la forme grave. Ils demeurent de bons réservoirs et sources de contamination.

Comme les adultes, les enfants immuno-déprimés, insuffisants rénaux, asthmatiques ou présentant des maladies chroniques, telles que le diabète, sont plus vulnérables que d’autres et peuvent avoir des formes sévères

Les enfants sont-ils moins symptomatiques que les adultes ?

Oui, la forme asymptomatique est la plus courante. Certaines publications relèvent que ce sont les adultes qui peuvent contaminer les enfants qui deviennent symptomatiques. Dans le cas de la petite fille de 18 mois hospitalisée au service infectieux, sa mère a été testée positive.

Les gestes de prévention sont-ils les mêmes chez les enfants ?

Absolument ! Toutes les méthodes barrières doivent être appliquées de façon rigoureuse, d’où l’importance de bien les expliquer aux enfants et de les mettre en situation réelle (lavage de mains, port de masque, sachant que c’est très difficile pour des enfants de moins de 4 ans). Par contre, il faut vraiment insister, dans le cas de la reprise des cours, sur le port de masque grand public qui doit être la règle pour les enfants scolarisés, les enseignants et l’encadrement en général. La distanciation sociale doit être intégrée comme élément fondamental mais il reste difficile à appliquer.

A. S.