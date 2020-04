Chine : Le nombre de cas hospitalisés à Wuhan chute à zéro

Le nombre de patients hospitalisés atteints du nouveau coronavirus (Covid-19) à Wuhan, ville d'où est partie l'épidémie en décembre dernier, a chuté à zéro, a indiqué hier un responsable sanitaire cité par l'agence de presse Chine Nouvelle. «Ce résultat a été obtenu, grâce aux efforts acharnés déployés par les professionnels de santé de Wuhan et ceux qui y ont été envoyés des quatre coins du pays, pour aider la ville dans la lutte contre le virus», a indiqué Mi Feng, porte-parole de la Commission nationale de la santé de Chine, lors d'une conférence de presse organisée à Pékin. «Le dernier patient dans un état grave à Wuhan a été guéri vendredi, réduisant le nombre de ces patients dans la ville à zéro», a indiqué Mi Feng. Au cours des dix derniers jours, le nombre des cas importés en Chine a progressivement diminué. Cependant, il y a encore des signalements de cas confirmés contaminés localement par les cas importés, a indiqué le porte-parole. «Des efforts globaux doivent être faits pour suivre de près les cas confirmés, les cas suspects et les cas asymptomatiques et leurs contacts étroits pour éliminer les risques potentiels», a-t-il ajouté.