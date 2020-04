Abdelatif Hmamda , expert international en économie

Entretien réalisé par : Farida Larbi

El Moudjahid : Les entreprises issues de l’ANSEJ et de la CNAC sont en difficulté. Quelles en sont les raisons ?

Abdelatif Hmamda : Le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes, lancé en 1997, demeure un mécanisme de référence pour assurer l’articulation entre le monde de l’entreprenariat et celui de l’économie et du développement.

Ce dispositif avait été mis en place par l’Etat à la faveur de nombreux efforts qui ont été engagés à une époque où le problème du chômage était posé sous l’angle de la cohésion sociale et après que l’Algérie eut traversé une triste décennie. Depuis sa mise en place, les dispositifs ont contribué, jusqu’à 2019, à la création de plus de 1.38000 micro-entreprises dans les différents secteurs d’activité.

Certains bénéficiaires sont aujourd’hui, pour une raison ou pour une autre, en difficulté, ce qui constitue un lourd héritage pour le tout nouveau ministère de la Micro-entreprise, les Startup et l’Economie de la connaissance.

Et ainsi, les pouvoirs publics sont interpellés pour étudier les possibilités pouvant permettre une amnistie et un effacement des dettes afin de permettre au ministère de se consacrer plutôt à d’autres challenges majeurs, d’une part, et d’ aider ces jeunes en difficultés à une meilleure réinsertion dans leur entreprenariat et de les intégrer dans la chaine de valeurs de notre économie, d’autre part .

Cet effort doit être en même temps accompagné par le développement d’une nouvelle vision qui prenne en compte les erreurs du passé et qui privilégierait le recours à de nouveaux paramètres, notamment les résultats, la performance, l’efficacité et la rentabilité.

Qu'en est-il des causes à l'origine de ces difficultés ?

Il y a d’abord la bureaucratie et le manque de projets. En effet, les pouvoirs publics avaient décidé de consacrer un quota de 20% des marchés publics à la micro entreprise, mais cela n’a jamais été appliqué. Aussi, la plupart des petites entreprises sont endettées auprès des banques et ne peuvent même pas payer leurs cotisations. Sur un autre registre, nous retrouvons beaucoup de petites entreprises qui ont réalisé des projets pour différents organismes et administrations étatiques, mais qui n’ont pas été payées à ce jour.

D’autres entreprises sont soit en veille ou ont carrément cessé leur activité. Même avec le rééchelonnement des dettes des micro-entreprises la plupart n’arrivent pas à honorer le paiement de leurs dus. Il y a aussi une absence d’indemnités et autres pensions pour les jeunes entrepreneurs en cas de maladies ou d’invalidité permanente. Il faudrait également signaler que la circulaire sur les 20% de projets à octroyer aux jeunes entrepreneurs n’est pas toujours mise en œuvre. Certaines banques exigent aux jeunes bénéficiaires le remboursement de prêts bancaires pour les projets non lancés.

Ces jeunes ne désespèrent pas de voir leur situation réglée surtout après que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait, en date du 22 décembre 2019, adressé un message rassurant envers les jeunes. «Vous avez, non seulement le soutien de l'Etat, mais je m'engage à incarner vos programmes.

Votre succès est notre succès, et votre perte est la nôtre également», avait-il dit.

Ne pensez-vous pas que l’heure est aux start-up plutôt qu’aux micro-entreprisses ?

Avant de vous donner mon avis sur cette question, je voudrais d’abord me féliciter de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de créer des ministères délégués dédiés à la micro-entreprise, les startup et l’économie de la connaissance. Il faudrait convenir d’abord que par définition, une startup est une personne physique ou un groupe de porteurs d’idées, et grâce aux incubateurs dans un temps bien court et bien déterminé, on en fait une personnalité morale avec des actions exponentielles. Elle est jugée startup sur la base de ses capacités de croissance économique et de spéculation financière sur sa valeur. Une micro-entreprise est de faible taille, le nombre de ses employés est généralement moins de 10, son chiffre d’affaires limité et stable. Comme les micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes, elle peut bénéficier généralement de régimes fiscaux adaptés.

Dans nombre de pays, les micro-entreprises sont considérés comme des acteurs économiques importants. L’Algérie a au moins deux raisons pour encourager les startups. La première en est que le secteur des technologies de l’information et du numérique ne cesse de croître depuis les dernières années et l’on remarque à la faveur de nombreuses expériences que le PIB de l’industrie des IT est en train de pousser plus que l’économie elle-même. Elles ont investi le domaine de la sécurité publique, les assurances, le divertissement, les données ou data, la santé, etc. Cela explique fort bien la nécessité d’adopter l’économie basée sur la connaissance.

La deuxième raison est, à mon avis, la plus importante. Elle tient au fait que notre pays fait les frais d’un retard sur le plan économique, ce qui exige d’aller vers l’économie diversifiée et de lutter contre l’informel qui représente 50% de notre PIB. Dans les deux cas, il faudrait promouvoir les startup comme étant une nécessité immédiate dictée par l’urgence de renouer avec la croissance économique. Il faut donc des détonateurs, il faut des startup.

Je tiens encore une fois à me féliciter de la haute importance et l’opportunité de la décision du président de la République d’avoir intégré dans le même ministère les startup, l’économie de la connaissance et la micro- entreprise. Car cela veut dire que notre économie a besoin des startup pour booster la croissance, des micro-entreprises pour la pérenniser et de l’économie basée sur le savoir et la connaissance pour la rendre performante sur le marché et national et international. Ce sont les startup qui s’approprient actuellement l’innovation. Pendant cette pandémie, elles font prévaloir leurs services avec réussite. Les startup existent depuis des années. Nombre de micro-entreprises en Algérie ont d’abord été des startup sans avoir été appelées sous ce vocable. Elles ont fait preuve d’innovation et de créativité dans un contexte difficile.

Dans le monde, Google, Amazone et Facebook étaient des startup. L’on ne peut considérer Yassir comme startup dès lors qu’outre le pic de son chiffre d’affaires, elle est présente aujourd’hui dans 7 pays africains. Une startup n’a pas vocation à le rester toute sa vie.

Pour revenir à l’innovation, de nombreuses micro-entreprises ont été innovantes, notamment parmi celles qui ont bénéficié du dispositif d’aide de l’Etat. Elles ont commencé en startup. En somme, startup et micro-entreprises doivent faire du chemin ensemble pour promouvoir l’innovation.

Pensez-vous que n’était la pandémie du Covid-19, on n’aurait pas ressenti l’importance de l’innovation ?

Je voudrais signaler d’abord que l’innovation ne touche pas uniquement le monde numérique, mais aussi la robotique, la mécanique, l’électronique, l’art, le cinéma, la littérature, la philosophie, la musique, le journalisme, la science de la communication et autres. Il est vrai que l’heure est à la digitalisation, un domaine où l’on accuse de gros retards sur le plan de l’action, la conception et la culture.

Du coup, de nombreuses startup ont mis à profit cette mutation mondiale où l’accès aux sources et aux programmes d’application est des plus aisé et parfois gratuit. Dans les hôpitaux et ailleurs, certaines startup ont mis en place des applications aux résultats satisfaisants à l’image du système Corovid Rescue dont le but est de constituer une base de données au niveau du ministère de la Santé, ce qui assurera la traçabilité de personnes infectées par le virus ainsi que celles avec qui le malade a été en contact et ce, grâce à la géolocalisation.

Une autre application a été aussi mise en place en partenariat avec trois médecins de Douéra pour la prévention et la sensibilisation qui fournit aux utilisateurs des indications en temps réel sur les statistiques. Il a été annoncé que le site Jumia distribue des solutions hydro-alcoolisées. Aussi, la startup Mag-assistance a mis à disposition 10 ambulances médicalisées pour des prélèvements à domicile, alors qu’Incube-me a envisagé de mettre à l’œuvre une application au profit des secteurs sanitaires de proximité permettant d’identifier les personnes à risque et les géolocaliser.

Comment ce secteur peut-il jouer son rôle majeur pour booster la croissance économique ?

Les services représentent 30% de l’économie. Les startup et les micro-entreprises doivent prendre d’assaut les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, du BTHP, de l’énergie, de l’agroalimentaire. Les agriculteurs ne sont pas portés sur l'innovation et nous enregistrons l’absence d’une stratégie de transition agricole basée sur la connaissance, la recherche et l'innovation. Grâce au numérique et au digital, l’agriculture mondiale a connu au cours des deux dernières décennies de profonds changements. Les startup et les micro-entreprises doivent devenir le fer de lance pour le secteur de l’industrie. La nanotechnologie est en train de révolutionner toutes les technologies. Cette pandémie nous enseigne sur l’importance à accorder à la logistique des transports en ce moment de confinement qui met à l’arrêt de nombreuses lignes de production. Une simple difficulté d’accès à un hangar peut impacter toute la chaîne de distribution alors qu’à l'heure du Big Data et de la mondialisation, les industriels doivent se familiariser avec de nombreux nouveaux entrants pour gérer les flux physiques et de données ainsi que la traçabilité.

Quelles sont les conditions d’un redéploiement des start-up et des micro-entreprises ?

Il faut des mécanismes permettant l’instauration d’un climat de confiance qui ne saurait être perçue par les jeunes en quête d’innovation sans l’effort de législation. A titre d’exemple, la nature de l’activité de la startup n’existe pas dans le choix des nomenclatures. Les banques qui ne financent que des projets qui existent dans la nomenclature ne peuvent participer au financement des start-up. Le code du marché doit être adapté de façon à donner la chance aux startups et micro-entreprises. Le financement devrait être destiné uniquement aux personnes morales afin de conforter les banques dans leur rôle de pourvoyeur de fonds. C'est une des conditions pour réussir l’équation développement-recherche.

Le cloisonnement sectoriel entre l’entreprise et l’université nous coûte cher en pertes de valeur ajoutée alors que plus de 2000 brevets algériens sont de l’autre côté de la Méditerranée et sont l’œuvre de compétences ayant été formées en Algérie.

C’est bien de vanter les mérites d’un étudiant pour l’excellence produite par sa thèse de master ou de doctorat, mais il est regrettable de voir le contenu de celle-ci ni protégé ni valorisé dans le pays.

Encore une fois, je me permets de relever l’importance du message du président de la République adressé à la nation à l’occasion du ramadhan. «Nul doute, a-t-il souligné à cette occasion, que cette ressource humaine, chaque année renforcée par des centaines de milliers de diplômés des universités et instituts supérieurs, est celle sur laquelle mise notre pays pour l'édification du nouveau modèle économique à même de générer de la richesse et de l'emploi et consolider notre indépendance économique en nous affranchissant des fluctuations des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux», avait-il dit.

