Etude : L’usage constant des smartphones est dangereux

L’usage constant des smartphones pendant le confinement, en ce contexte de coronavirus, peut affecter la santé et augmenter le risque d’infection par des microbes qui s’y accumulent, a indiqué hier un laborantin de l’Université russe d'économie Plekhanov. L’utilisation des smartphones peut être nocive en ce contexte de coronavirus, aussi bien pour la santé physique que mentale, a déclaré Timour Sadykov, chef du laboratoire de l’intelligence artificielle de l’Université russe d'économie Plekhanov, cité par Rossiya Segodnya. Selon lui, l’appareil devient un véritable nid à microbes : «Lorsque le smartphone se trouve constamment dans les mains de son propriétaire, il accumule des bactéries dont celles capables de provoquer des infections. En plus de cela, le smartphone est en contact régulier avec le visage et les oreilles de son utilisateur.»

Il est indispensable de nettoyer systématiquement l’appareil pendant la propagation de cette infection virale très contagieuse, a rappelé le spécialiste. Imprégnées d’alcool isopropylique, les serviettes spécialement conçues pour nettoyer les écrans peuvent servir. Un autre aspect négatif de l’utilisation incontrôlée des smartphones, des tablettes et des ordinateurs, est le préjudice possible à sa santé. La vue risque, notamment de se dégrader. En outre, les enfants peuvent être touchés par des troubles de la posture, a-t-il poursuivi. La dépendance psychologique à ces moyens de communication peut s’aggraver dans les conditions du confinement.